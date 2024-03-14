  • Новость часаПутин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
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    Владимир Можегов Владимир Можегов На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка

    Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.

    13 комментариев
    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня

    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    Фрагмент видеообращения показали в новостях в дальневосточном эфире Первого канала, передает ТАСС.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

    13 марта 2024, 06:32 • Новости дня
    Путин назвал требования России к переговорам по Украине

    Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

    Путин назвал требования России к переговорам по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

    В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.

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    13 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

    Маск согласился с позицией Путина о применении ядерного оружия

    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск отреагировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на слова президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране.

    «Конечно», – написал Маск, комментируя публикацию издания Zerohedge.

    В статье говорилось, что Путин сообщил о готовности России применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой, передает РИА «Новости».

    Путин ранее заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

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    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

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    13 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО

    Путин: Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО

    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Создание в России межконтинентальных ракет «Авангард» привело к тому, что Москва, по сути, обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), заявил президент Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву.

    «Если посчитать сколько у них стоила, скажем, система известной противоракетной обороны, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что вкладывали в эту систему ПРО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, опыт с созданием ракет «Авангард» показал, как «нужно действовать».

    В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин впервые заявил о работе над новыми образцами вооружений, среди них – гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард». В ходе послания в 2024 году президент заявил, что блоки межконтинентальной дальности «Авангард» стоят на боевом дежурстве.

    Британские СМИ писали, что Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут.

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    13 марта 2024, 07:56 • Новости дня
    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы

    Путин счел атаки ВСУ на российские регионы попыткой помешать проведению выборов

    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева атаковать российские регионы связаны с желанием помешать президентским выборам в России, добиться «информационного эффекта» и «получить какой-то козырь» на переговорах, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин указал, что на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России, «это все знают, все признают», передает РИА «Новости».

    Путин считает, что Украина атакует российские регионы, пытаясь «хотя бы как-то помешать нормальному процессу» президентских выборов в России. По его мнению, это «главная цель» украинских атак.

    На фоне неудач украинских войск, которые «не достигли ни одной из целей», поставленных в 2023 году, ВСУ пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области, поскольку «им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела», сказал президент.

    Также Киев пытается «получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе». «Ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», – заявил Путин.

    Путин сообщил, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.

    Напомним, Путин сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Коментарии (14)
    13 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами

    Tекст: Антон Антонов

    В случае появления на Украине американских войск Россия будет считать их интервентами, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что США сообщили об отсутствии планов вводить войска. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», – сказал Путин. По его словам, Россия «так к этому и относиться будет, даже если они появятся на территории Украины». Президент полагает, что США «это понимают», передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Он указал, что западные военные находятся «на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось». Сейчас они находятся там в виде советников и иностранных наемников «и несут потери».

    По мнению Путина, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими: «Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу заверил присутствующих, что не будет отправлять американские войска в зону конфликта.

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    13 марта 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России

    Путин: Острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой

    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России
    @ Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке, допустил президент Владимир Путин.

    Журналист Дмитрий Киселев уточнил у Путина, могут ли антироссийские заявления официального Парижа быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте.

    «Да, думаю, обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном – прим. ВЗГЛЯД) поддерживали прямые контакты, то достаточно откровенно говорили на эту тему», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Кроме того, Путин отметил, что Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию. Африканские лидеры сами хотели работать с Россией.

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

    Российский лидер отмечал, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

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    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

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    13 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин рассказал, как отказал Ельцину на предложение возглавить страну

    Путин на предложение Ельцина баллотироваться в президенты ответил, что не готов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву вспомнил, что когда уже уходящий глава государства Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он сказал, что не готов.

    «Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот все вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов», – приводит его слова РИА «Новости».

    «И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач – он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне. И не потому, что, повторяю, чего-то испугался. А потому что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и, не дай бог, еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне. И если бы вернуться, повторил бы то же самое», – добавил глава государства.

    Решающими стали, по его словам, разговоры с Борисом Николаевичем Ельциным. «Самое главное, в конце концов, он мне тогда ведь что ответил? Сказал: «Ладно, хорошо-хорошо, я понимаю. Мы к этому еще вернемся». И мы вернулись несколько раз к этому. В конце концов он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать – ну сказал такие позитивные слова», – рассказал Путин.

    А когда работа пошла, там уже совсем все по-другому, отметил он. «Дело не в страхах, а дело в понимании, способности решать эти задачи. Сами помните, что такое 1999 год – и в экономике, и в сфере безопасности, в финансах. Да во всем», – заключил президент России.

    Ранее Путин заявлял, что Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.

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    13 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    США лишили россиян возможности провести выездное голосование на выборах президента

    США отказались обеспечивать безопасность выездного голосования на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона в ходе выборов президента России согласилась обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных исключительно на территориях дипмиссий РФ, потому генконсульство России в Нью-Йорке решило не проводить выездное голосование на территории консульского округа, сообщил генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров.

    «К сожалению, американская сторона взяла на себя обеспечение безопасности только на избирательных участках, которые будут организованы на территории наших дипломатических и консульских миссий – в посольстве в Вашингтоне, в генконсульстве в Нью-Йорке и на территории генконсульства в Хьюстоне», – приводит его слова РИА «Новости».

    Захаров отметил, что генконсульство России в Нью-Йорке не получало уведомлений от спецслужб США о возможных провокациях, которые могли бы готовиться в день голосования на выборах президента РФ. Он сообщил, что российские дипломаты находятся в контакте с департаментом полиции и службой дипбезопасности.

    Напомним, досрочно на выборах президента России проголосовали почти 740 тыс. россиян.

    Основное голосование на выборах президента России пройдет 15–17 марта 2024 года.

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    13 марта 2024, 07:29 • Новости дня
    Путин дал оценку попытке Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах

    Путин счел попытку Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В ходе интервью журналист Дмитрий Киселев напомнил Путину о том, как в 2011 году Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, уговаривал Путина не баллотироваться в президенты. «Ну, это же как раз признак вмешательства», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин также рассказал, как Дональд Трамп «в последний год своей работы в качестве президента» США упрекал российского лидера в симпатиях к Байдену. «Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил – ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь – чтобы победил спящий Джо?» – вспомнил Путин, отметив, что его удивило преследование в США Трампа за якобы «российскую поддержку».

    По его словам, предвыборная ситуация в США становится все более «нецивилизованной». Он подчеркнул, что политическая система США «не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова». «Я думаю, что это очевидно для всех», – сказал Путин.

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

    Киселев спросил, можно ли считать этот комментарий вмешательством в предвыборную кампанию. Путин подчеркнул, что Москва «не вмешивается никак ни в какие выборы» в других странах.

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    13 марта 2024, 06:48 • Новости дня
    Путин указал на желание Запада разделить Россию на части

    Путин заявил о желании некоторых западных элит разделить Россию на части

    Путин указал на желание Запада разделить Россию на части
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части, заявил российский лидер Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что настроенных подобным образом начало специальной военной операции на Украине даже обрадовало – они рассчитывали разобраться с Россией руками украинских националистов, поставками оружия и санкциями, нанести ей «стратегическое поражение на поле боя», передает РИА «Новости».

    Однако позднее им стало ясно, что это «маловероятно», еще позднее они поняли невозможность подобного исхода. Противники России «столкнулись с бессилием», хотя «полагались на мощь всесильных» США, заявил президент.

    «Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью ее и перед растущими возможностями Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал Путин.

    Он отметил, что Россия не планирует «заниматься расколами» на Западе, поскольку западные страны «сами с блеском сделают» это. Москва намерена добиваться соблюдения своих интересов.

    Напомним, Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

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    13 марта 2024, 09:39 • Новости дня
    Путин: «Распил» оборонных средств США идет за счет содержания баз по всему миру

    Путин объяснил, за счет чего происходит основной «распил» средств на оборонную сферу в США

    Tекст: Александра Юдина

    Основной «распил» средств на оборонную сферу в США происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз, заявил на канале «Россия 1» президент Владимир Путин.

    По его словам, огромные деньги Белый дом тратит на содержание – и не только на заработные платы – баз по всему миру, передает РИА «Новости».

    «А там как в черную дыру все уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идет основной «распил», – отметил Путин.

    Также глава государства уточнил, что оборонный бюджет США составляет 860-870 млрд долларов, что абсолютно несопоставимо с расходами России.

    В заключение президент добавил, что и при производстве в США средств поражения, вооружений тратятся такие деньги, которые трудно оценить.

    Ранее стало известно, что США восемь лет назад создали в Украине «вдоль российской границы» 12 секретных баз.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ЦРУ в этой связи подтвердило правоту России при начале СВО.

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    13 марта 2024, 08:48 • Новости дня
    Путин рассказал о безопасном и технологичном будущем России

    Tекст: Александра Юдина

    В будущем хотелось бы, чтобы Россия имела более технологичную экономику, основанную на достижениях в науке, искусственном интеллекте, генетике, и была самодостаточной в сфере безопасности и обороны, отметил на канале «Россия 1» президент Владимир Путин.

    По его словам, экономика России станет более технологичной, современной, она будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники и генетики, передает РИА «Новости».

    Также президент отметил, что сегодня страна имеет довольно прочную устойчивую государственность и экономику, в том числе благодаря людям старшего поколения, об их заслугах нельзя забывать.

    «Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства», – подчеркнул он.

    Кроме того, глава государства заметил, что страна станет более самодостаточной в сфере обеспечения безопасности и обороны.

    Ранее президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы.

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    13 марта 2024, 16:25 • Новости дня
    Политолог: Конкурс «Лидеры России» по-новому открыл для россиян феномен социальных лифтов

    Политолог Майоров: Конкурс «Лидеры России» объединил людей, готовых направлять энергию на благо страны

    Политолог: Конкурс «Лидеры России» по-новому открыл для россиян феномен социальных лифтов
    @ Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Открытая поддержка президентом дает понятный сигнал всем уровням власти – они могут доверять победителям конкурса «Лидеры России» , приглашать их на самые ответственные позиции. Это относится и к ветеранам СВО, для которых подобные конкурсы открывают дополнительные карьерные и социальные возможности, сказал политолог Арсений Майоров. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

    «Проект «Лидеры России» не только стал демонстрацией того, что кадровая система в нашей стране может развиваться через новые и гибкие форматы, но и по-новому открыть для многих феномен социальных лифтов. Конкурс активизировал дискуссию о возможностях карьерного роста граждан и привлек к ней внимание широкой общественности. Это можно назвать успехом», – сказал Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ.

    «Встреча победителей конкурса с президентом продемонстрировала, что они получили наивысшее признание и кратно повысили свой профессиональный статус, заслужив доверие со стороны главы государства. Было показано, что проект действительно смог не только отобрать лучших из лучших, но и объединить людей, готовых направлять свою энергию на благо страны», – отмечает он.

    «Кроме того, такая открытая поддержка президента дает понятный сигнал всем уровням власти – они могут доверять победителям проекта «Лидеры России», приглашать их на самые ответственные позиции. Это относится и к ветеранам СВО, для которых подобные конкурсы открывают дополнительные карьерные и социальные возможности. Учитывая их уникальный и довольно специфический опыт, эти люди при должном сопровождении могут привнести много полезного в практику управления и принятия решений», – акцентирует эксперт.

    «Так, запущенная программа «Время героев» решит сразу две задачи. С одной стороны, она укрепит систему государственного управления людьми с уникальным опытом. С другой – помогает ветеранам СВО оперативно вернуться к обычной жизни и найти себя на гражданской службе», – поясняет он.

    «Уверен, что богатый опыт «Лидеров России» позволит сделать новую программу «Время героев» крайне содержательной и полезной. У страны же появится поколение уникальных управленцев, навыки которых помогут решать самые сложные задачи», – резюмировал Майоров.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Глава государства высоко оценил работу кадрового конкурса, назвав его «крутым».

    «Должен сказать, что это уже пятый у нас выпуск, за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире, наверное. Это круто», – подчеркнул президент.

    Владимир Путин также отметил кадровую программу «Время героев» для участников СВО. По его словам, уже свыше 30 тыс. человек подали заявки на участие в ней. Президент указал, что благодаря этой инициативе бойцы специальной военной операции смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

    Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Проводится с 2017 года по поручению президента с целью поиска перспективных руководителей нового поколения и дальнейшей поддержки их профессионального роста. Сама церемония награждения победителей пятого сезона состоялась 25 февраля в Москве: ими стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.

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