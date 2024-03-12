Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента

Об этом представители штабов рассказали на итоговом заседании Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что на выборах президента общественные наблюдатели будут вести контроль по единым стандартам. При этом Григорьев отметил, что ОП РФ постоянно модернизирует цифровые сервисы для участников процесса. Так, «Золотой стандарт» каждый наблюдатель сможет заполнять в мобильном приложении.

Более 200 тысяч кандидатов в наблюдатели прошли обучающую программу ОП РФ и НОМ по всей стране. Подготовку провели общественные штабы во взаимодействии с НКО и партиями.

«В этом году мы смогли модернизировать программу таким образом, чтобы она была актуальной и интересной в том числе и для тех наблюдателей, кто уже не первый год выступает в таком статусе», – напомнила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, подчеркнув, что подход общественных наблюдателей будет профессиональным.

Более 800 электоральных экспертов НОМ по всей стране готовы к мониторингу выборов. «Наши эксперты – политологи, социологи, правоведы, авторитетные журналисты – будут в регионах взаимодействовать в связке с общественными наблюдателями на избирательных участках, активно комментировать все процедуры избирательного процесса», – сообщил член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ в дни голосования планируют вести контроль за голосованием в 12 субъектах РФ, в 6 федеральных округах. Об этом сообщил сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

Он напомнил, что в этом году члены МРГ СПЧ начали мониторинг с самого старта президентской кампании. «Предварительно, мы можем сделать вывод о том, что инфраструктура общественного контроля готова к выборам президента. Со стороны избирательной системы, в свою очередь, сделано много для создания возможностей и условий для голосования граждан», – поделился мнением Точенов.

О готовности к мониторингу выборов президента на итоговом заседании Корсовета рассказали представители общественных штабов по наблюдению за выборами в Краснодарском крае, Запорожской, Белгородской, Самарской и Смоленской областей, Республики Саха (Якутия), ЯНАО, Республики Коми и Алтайского края.

По словам экспертов, в дни выборов «расписан каждый час»: запланированы круглые столы с партиями и лидерами общественного мнения, пресс-конференции, интервью, работа по мониторингу хода голосования на базе Центров общественного наблюдения (ЦОНов), которые совсем скоро откроются во всех регионах России.