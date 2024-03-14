Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.0 комментариев
Экс-прокурор Новосибирска приговорен за должностные преступления
Экс-прокурор Новосибирска получил 2,5 года условно за должностные преступления
Центральный райсуд Новосибирска приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, сообщает управление судебного департамента по региону.
Как говорится в сообщении, Ференц признан виновным по статьям «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» и «Превышение должностных полномочий», передает «Интерфакс».
Также суд приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-главу одного из управлений прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину, признав ее виновной по статье «Пособничество в заведомо ложном доносе». Еще один фигурант, Дмитрий Куклин, получил три года условно.
Еще два фигуранта, Павел Кулибанов и Михаил Федосеев, признаны виновными по ч. 2 ст. 307 УК РФ, они получили по два года условно.
Гражданский иск потерпевшей Натальи Васильевой по поводу имущественного ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму 342 568 756 рублей был удовлетворен частично. В качестве компенсации морального вреда с подсудимых взыскали 185 тыс. рублей.
Согласно материалам дела, Ференец и Аверина участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ «ЭКФАРД» Натальи Васильевой в интересах предпринимателя Олега Ярового, намеревавшегося завладеть ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 млн рублей. В итоге в отношении Васильевой было возбуждено, а затем прекращено дело о мошенничестве.
Напомним, в ноябре 2020 года бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.