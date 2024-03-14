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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка

    Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.

    13 комментариев
    14 марта 2024, 06:56 • Новости дня

    Британия заявила, что со стороны Запада угрозы для России нет

    Глава минобороны Британии Шэппс заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада

    Британия заявила, что со стороны Запада угрозы для России нет
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны Запада угрозы для российского государства нет, заявил глава минобороны Великобритании Грант Шэппс, комментируя интервью президента России Владимира Путина.

    Оценивая слова Путина, Шэппс заявил: «Это безответственно, особенно когда речь идет о ядерном оружии». Шэппс сказал, что угроза существует не для России, а для Украины и Польши. Министр потребовал от Москвы вывести войска из зоны специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Министр заявил, что лучший способ защититься от военного конфликта – усилить оборону и продемонстрировать свои возможности противникам. В связи с этим он выступил за увеличение оборонных расходов Великобритании с 2,3% до 3% от ВВП. «Мы живем в более опасном мире, а Путин продвигается вперед на фронте», – приводит его слова Daily Mail.

    Напомним, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить. Путин также заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне, но вряд ли «все несется так в лоб». По его словам, Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства».

    13 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

    Маск согласился с позицией Путина о применении ядерного оружия

    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск отреагировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на слова президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране.

    «Конечно», – написал Маск, комментируя публикацию издания Zerohedge.

    В статье говорилось, что Путин сообщил о готовности России применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой, передает РИА «Новости».

    Путин ранее заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

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    13 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО

    Путин: Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО

    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Создание в России межконтинентальных ракет «Авангард» привело к тому, что Москва, по сути, обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), заявил президент Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву.

    «Если посчитать сколько у них стоила, скажем, система известной противоракетной обороны, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что вкладывали в эту систему ПРО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, опыт с созданием ракет «Авангард» показал, как «нужно действовать».

    В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин впервые заявил о работе над новыми образцами вооружений, среди них – гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард». В ходе послания в 2024 году президент заявил, что блоки межконтинентальной дальности «Авангард» стоят на боевом дежурстве.

    Британские СМИ писали, что Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут.

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    13 марта 2024, 07:56 • Новости дня
    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы

    Путин счел атаки ВСУ на российские регионы попыткой помешать проведению выборов

    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева атаковать российские регионы связаны с желанием помешать президентским выборам в России, добиться «информационного эффекта» и «получить какой-то козырь» на переговорах, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин указал, что на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России, «это все знают, все признают», передает РИА «Новости».

    Путин считает, что Украина атакует российские регионы, пытаясь «хотя бы как-то помешать нормальному процессу» президентских выборов в России. По его мнению, это «главная цель» украинских атак.

    На фоне неудач украинских войск, которые «не достигли ни одной из целей», поставленных в 2023 году, ВСУ пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области, поскольку «им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела», сказал президент.

    Также Киев пытается «получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе». «Ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», – заявил Путин.

    Путин сообщил, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.

    Напомним, Путин сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

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    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

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    13 марта 2024, 18:41 • Новости дня
    Политолог: Казахстан для Британии становится поставщиком сырья и объектом влияния

    Политолог Лепехин: Британия давно влияет на элиты Казахстана с целью продвижения своих экономических интересов

    Политолог: Казахстан для Британии становится поставщиком сырья и объектом влияния
    @ gov.uk

    Tекст: Илья Абрамов

    Редкоземельные металлы – ценный для высокотехнологичной промышленности ресурс, поэтому он важен для Британии. Заключая соглашение с Лондоном, Казахстан рискует утратить часть суверенитета, хотя местные элиты этого не замечают. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее Британия и Казахстан подписали дорожную карту по добыче редкоземельных металлов.

    «Соглашение между Британией и Казахстаном открывает для Лондона большие перспективы. Редкоземельные металлы – это очень ценный ресурс, который встречается далеко не в каждой стране. Без него не может развиваться высокотехнологичная промышленность и электроника», – считает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Лондон после развала СССР сделал ставку на увеличение своего влияния в постсоветских странах. Не стал исключением и Казахстан. В частности, Британия способствовала тому, чтобы элиты Казахстана получали образование в Лондоне. И через эту же элиту королевство начало продвигать свои экономические и политические интересы», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, Казахстан для Британии становится не только поставщиком сырья, но и объектом влияния. При этом местные элиты будто бы не замечают рисков утраты суверенитета. Они считают, что другого пути, кроме налаживания связей с «цивилизованными странами», у них нет. Кроме того, подобное сотрудничество может быть хорошим источником личного обогащения. О национальных интересах в таких случаях думают немногие», – рассуждает эксперт.

    России в этих условиях следует разведывать собственные месторождения редкоземельных металлов, чтобы не зависеть от Казахстана и тем более от Британии, считает собеседник. «Кроме того, нам нужно активнее развивать высокотехнологичные отрасли экономики, чтобы соседние страны сами тянулись к сотрудничеству с Москвой», – резюмировал Лепехин.

    Ранее Британия и Казахстан подписали дорожную карту по добыче редкоземельных металлов, сообщил Forbes Kazakhstan. Министр промышленности и экономической безопасности Британии Нусрат Гани и вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Иран Шархан заключили соответствующие договоренности.

    В документе излагаются конкретные задачи для достижения целей, поставленных в меморандуме о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области критически важных минералов, подписанном в марте 2023 года во время визита в Казахстан бывшего министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.

    Торговый комиссар Британии по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео отметил, что очень рад подписанию дорожной карты. По его мнению, это является настоящей вехой в двусторонних отношениях и закладывает основы горнодобывающего сектора XXI века.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Запад намерен с помощью инвестиций в транспортную инфраструктуру Центральной Азии помочь установлению экономической блокады России. Однако торговые показатели РФ и бывших советских республик стремительно увеличиваются.

    Однако развитию отношений между Россией и Казахстаном время от времени мешают местные националисты, которые решили вдохновиться указами Владимира Зеленского и заявить претензии на российские земли. В их числе – Оренбург и Астрахань.

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    13 марта 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России

    Путин: Острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой

    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России
    @ Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке, допустил президент Владимир Путин.

    Журналист Дмитрий Киселев уточнил у Путина, могут ли антироссийские заявления официального Парижа быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте.

    «Да, думаю, обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном – прим. ВЗГЛЯД) поддерживали прямые контакты, то достаточно откровенно говорили на эту тему», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Кроме того, Путин отметил, что Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию. Африканские лидеры сами хотели работать с Россией.

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

    Российский лидер отмечал, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

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    13 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин рассказал, как отказал Ельцину на предложение возглавить страну

    Путин на предложение Ельцина баллотироваться в президенты ответил, что не готов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву вспомнил, что когда уже уходящий глава государства Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он сказал, что не готов.

    «Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот все вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов», – приводит его слова РИА «Новости».

    «И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач – он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне. И не потому, что, повторяю, чего-то испугался. А потому что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и, не дай бог, еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне. И если бы вернуться, повторил бы то же самое», – добавил глава государства.

    Решающими стали, по его словам, разговоры с Борисом Николаевичем Ельциным. «Самое главное, в конце концов, он мне тогда ведь что ответил? Сказал: «Ладно, хорошо-хорошо, я понимаю. Мы к этому еще вернемся». И мы вернулись несколько раз к этому. В конце концов он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать – ну сказал такие позитивные слова», – рассказал Путин.

    А когда работа пошла, там уже совсем все по-другому, отметил он. «Дело не в страхах, а дело в понимании, способности решать эти задачи. Сами помните, что такое 1999 год – и в экономике, и в сфере безопасности, в финансах. Да во всем», – заключил президент России.

    Ранее Путин заявлял, что Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.

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    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    «Итоги (выборов) прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Путин отметил, что выборы президента «проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярности выборов».

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    13 марта 2024, 09:39 • Новости дня
    Путин: «Распил» оборонных средств США идет за счет содержания баз по всему миру

    Путин объяснил, за счет чего происходит основной «распил» средств на оборонную сферу в США

    Tекст: Александра Юдина

    Основной «распил» средств на оборонную сферу в США происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз, заявил на канале «Россия 1» президент Владимир Путин.

    По его словам, огромные деньги Белый дом тратит на содержание – и не только на заработные платы – баз по всему миру, передает РИА «Новости».

    «А там как в черную дыру все уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идет основной «распил», – отметил Путин.

    Также глава государства уточнил, что оборонный бюджет США составляет 860-870 млрд долларов, что абсолютно несопоставимо с расходами России.

    В заключение президент добавил, что и при производстве в США средств поражения, вооружений тратятся такие деньги, которые трудно оценить.

    Ранее стало известно, что США восемь лет назад создали в Украине «вдоль российской границы» 12 секретных баз.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ЦРУ в этой связи подтвердило правоту России при начале СВО.

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    13 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии указаний на угрозу использования Россией ЯО на Украине

    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя интервью российского лидера Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

    Жан-Пьер сказала, что нет «реальных причин корректировать готовность ядерных сил» США. Она сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина, передает РИА «Новости».

    При этом Жан-Пьер подтвердила, что США понимают – Путин в ходе интервью «цитировал российскую ядерную доктрину», когда ему был задан соответствующий вопрос. Однако, по словам Жан-Пьер, «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта».

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

    Коментарии (0)
    13 марта 2024, 08:48 • Новости дня
    Путин рассказал о безопасном и технологичном будущем России

    Tекст: Александра Юдина

    В будущем хотелось бы, чтобы Россия имела более технологичную экономику, основанную на достижениях в науке, искусственном интеллекте, генетике, и была самодостаточной в сфере безопасности и обороны, отметил на канале «Россия 1» президент Владимир Путин.

    По его словам, экономика России станет более технологичной, современной, она будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники и генетики, передает РИА «Новости».

    Также президент отметил, что сегодня страна имеет довольно прочную устойчивую государственность и экономику, в том числе благодаря людям старшего поколения, об их заслугах нельзя забывать.

    «Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства», – подчеркнул он.

    Кроме того, глава государства заметил, что страна станет более самодостаточной в сфере обеспечения безопасности и обороны.

    Ранее президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы.

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    13 марта 2024, 16:25 • Новости дня
    Политолог: Конкурс «Лидеры России» по-новому открыл для россиян феномен социальных лифтов

    Политолог Майоров: Конкурс «Лидеры России» объединил людей, готовых направлять энергию на благо страны

    Политолог: Конкурс «Лидеры России» по-новому открыл для россиян феномен социальных лифтов
    @ Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Открытая поддержка президентом дает понятный сигнал всем уровням власти – они могут доверять победителям конкурса «Лидеры России» , приглашать их на самые ответственные позиции. Это относится и к ветеранам СВО, для которых подобные конкурсы открывают дополнительные карьерные и социальные возможности, сказал политолог Арсений Майоров. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

    «Проект «Лидеры России» не только стал демонстрацией того, что кадровая система в нашей стране может развиваться через новые и гибкие форматы, но и по-новому открыть для многих феномен социальных лифтов. Конкурс активизировал дискуссию о возможностях карьерного роста граждан и привлек к ней внимание широкой общественности. Это можно назвать успехом», – сказал Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ.

    «Встреча победителей конкурса с президентом продемонстрировала, что они получили наивысшее признание и кратно повысили свой профессиональный статус, заслужив доверие со стороны главы государства. Было показано, что проект действительно смог не только отобрать лучших из лучших, но и объединить людей, готовых направлять свою энергию на благо страны», – отмечает он.

    «Кроме того, такая открытая поддержка президента дает понятный сигнал всем уровням власти – они могут доверять победителям проекта «Лидеры России», приглашать их на самые ответственные позиции. Это относится и к ветеранам СВО, для которых подобные конкурсы открывают дополнительные карьерные и социальные возможности. Учитывая их уникальный и довольно специфический опыт, эти люди при должном сопровождении могут привнести много полезного в практику управления и принятия решений», – акцентирует эксперт.

    «Так, запущенная программа «Время героев» решит сразу две задачи. С одной стороны, она укрепит систему государственного управления людьми с уникальным опытом. С другой – помогает ветеранам СВО оперативно вернуться к обычной жизни и найти себя на гражданской службе», – поясняет он.

    «Уверен, что богатый опыт «Лидеров России» позволит сделать новую программу «Время героев» крайне содержательной и полезной. У страны же появится поколение уникальных управленцев, навыки которых помогут решать самые сложные задачи», – резюмировал Майоров.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Глава государства высоко оценил работу кадрового конкурса, назвав его «крутым».

    «Должен сказать, что это уже пятый у нас выпуск, за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире, наверное. Это круто», – подчеркнул президент.

    Владимир Путин также отметил кадровую программу «Время героев» для участников СВО. По его словам, уже свыше 30 тыс. человек подали заявки на участие в ней. Президент указал, что благодаря этой инициативе бойцы специальной военной операции смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

    Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Проводится с 2017 года по поручению президента с целью поиска перспективных руководителей нового поколения и дальнейшей поддержки их профессионального роста. Сама церемония награждения победителей пятого сезона состоялась 25 февраля в Москве: ими стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.

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    13 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    Эксперты подвели итоги встречи Путина с выпускниками проекта «Лидеры России»

    Tекст: Ольга Никитина

    Политики и эксперты прокомментировали итоги встречи президента Владимира Путина с выпускниками проекта «Лидеры России», которая состоялась 12 марта; они отметили, что эта кадровая программа очень продуктивна.

    Депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал, что сам является выпускником конкурса «Лидеры России. Политика» и может судить о продуктивности программы. «Для конкурсантов, конечно, это многоступенчатый трудоемкий процесс. Чтобы дойти от подачи заявки до победы в конкурсе, требуется достаточно серьезное напряжение, причем напряжение, в том числе, в стрессовых ситуациях. Безусловно, ведется достаточно жесткий отбор, очень высок уровень конкурсантов со всей страны. Думаю, что таким же образом отбор происходит и по всем остальным трекам, ведь конкурс «Лидеры России» развивается, появляются специализированные измерения», – отметил он.

    Кирьянов обратил внимание на то, что Путин в своем послании говорил о востребованности программы «Лидеры России», чтобы готовить управленцев и специалистов по своим сферам деятельности из числа тех, кто сегодня является участником спецоперации. «Это, конечно же, верное решение, которое даст возможность людям действительно повысить свой образовательный уровень и в течение определенного срока решать задачи, которые очень близки к практике», – заметил депутат, добавив, что у победителей конкурсов «Лидеры России» есть возможность получения и дополнительного образования.

    В свою очередь политтехнолог, философ, депутат Госдумы Олег Матвейчев напомнил, что в России в 1990-е практически отсутствовала кадровая политика, во власть попадали люди по совершенно случайному принципу. «Самой страшной бедой было то, что во власть широким потоком хлынул криминал, – люди судимые, представители различных преступных группировок и так далее», – отметил он.

    «С приходом к власти Владимира Путина начались кадровые изменения: были приняты соответствующие законы о государственной службе, было создано в администрации президента соответствующее Управление по государственной службе, позже было создано и Управление по борьбе с коррупцией, и многие другие. Вместе все эти меры позволили упорядочить кадровый процесс в 2000-х. Во власти избавились от криминала, постепенно стали улучшать кадровый состав, но все же мало того, что у человека нет криминального прошлого, руководители должны быть еще и эффективными управленцами», – подчеркнул Матвейчев.

    Политтехнолог указал, что именно кадровые конкурсы могут выявить эффективных управленцев. «Появилось понятие кадрового резерва. В кадровый резерв можно попасть, только получив определенные заслуги и рекомендации, которые объективно проверяемы. Все это открытые документы, то есть налажена полная прозрачность кадровой службы», – перечислил он, добавив, что качество кадров в настоящее время улучшилось. На госслужбу должны попадать люди честные и профессиональные, и это главный принцип, подчеркнул Матвейчев.

    Кадровый конкурс «Лидеры России» является крупнейшим в мире, отметил политолог, журналист, политический эксперт Александр Асафов. «Это тот прямой социальный лифт, который позволяет людям реализовать свои амбиции, приняв участие и в госуправлении, и в работе крупных вертикально интегрированных корпораций. Подобные конкурсы – это явление уникальное. Мы видим, что это еще и, безусловно, ответ на запросы системы на свежую кровь и новые мысли в управлении самых различных направлений», – отметил эксперт.

    Депутат Госдумы, зампредседателя комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Юлия Оглоблина выразила уверенность, что конкурс «Лидеры России» способствует созданию эффективно работающих социальных лифтов. «На себе и своем примере я могу об этом уверенно сказать, потому что благодаря победе в конкурсе «Лидеры России. Политика» мне открылась возможность пройти обучение в Высшей школе управления РАНХиГС вместе с федеральными, уже действующими политиками», – рассказала она. «Без всей той базы, полученной в ходе участия в конкурсе «Лидеры России. Политика», я уверена, что победить на выборах мне было бы сложно и вряд ли возможно», – отметила Оглоблина.

    Как отметил член научно-методического совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», кандидат политических наук Арсений Майоров, встреча Путина с «Лидерами России» показательна тем, что победители конкурса получают наивысшее признание от лица руководителя страны. «Вероятно, это наиболее явное подтверждение того, что трудный путь к победе был пройден не зря, и победители действительно кратно повысили свой профессиональный статус, заслужив доверие со стороны высших инстанций власти», – считает он.

    «Очевидно, что для любого государства важным является выстраивание понятных и предсказуемых механизмов обновления кадров, но именно в России процесс решения кадровых вызовов вышел далеко за пределы формализованного подхода и привел к появлению чего-то большего, чем, вероятно, ожидали даже сами организаторы конкурса – пространства встречи людей самых разных статусов, с самыми разными опытом и подходами, мыслями и мечтами, но объединенных любовью к своей стране», – указал Майоров.

    «В этом контексте неудивительно, что Владимиру Путину раз за разом приятно и интересно встречаться с победителями конкурса «Лидеры России», ведь в них он находит своих верных соратников и единомышленников», – добавил он.

    В ходе встречи с «Лидерами России» Путин заявил, что самым сильным оружием нашей страны является сплоченность народа и его преданность Родине.

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    13 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Пескова спросили о подаренном Путину портрете Гагарина

    Песков не знает, куда Путин поставил портрет Гагарина

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что пока не знает, куда президент Владимир Путин поставил подаренный ему главой Роскосмоса Юрием Борисовым портрет первого космонавта Юрия Гагарина.

    «Пока не могу ответить: не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, глава Роскосмоса Юрий Борисов подарил Путину портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения легендарного космонавта.

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