Рябков назвал первоочередные задачи БРИКС

Рябков заявил о необходимости интегрировать новых членов БРИКС

Tекст: Антон Антонов

Рябков подчеркнул, что «в формате десяти» необходимо добиться «не менее, а лучше более эффективной» работы, чем «в исходной пятерке». По его словам, двукратное увеличение количества членов является «беспрецедентным событием для любой международной структуры», передает ТАСС.

Также он указал на необходимость «разработки категориев государств-партнеров, составление их перечня», отметив, что «кандидатский стаж – это вообще не про БРИКС». Рябков считает, что «формализовать требования, наверное, было бы неправильно», ведь речь идет о «политическом решении».

Составление списка стран-партнеров Рябков назвал сложной задачей, поскольку «крайне затруднительно» будет объяснить государствам, которые «в этот гипотетический список не войдут», почему так произошло.

«Те же, кто теперь подал заявки на сближение с БРИКС, с перспективой в том числе присоединения, все, конечно, относятся к так называемому мировому большинству, но некоторая разношерстность там наблюдается», – сказал он, отказавшись «предвосхищать» возможные решения лидеров стран БРИКС. При этом Рябков отметил «тренд на представительство из разных регионов, разных культурных и цивилизационных общностей и даже различных конфессий».

Он рассказал, что Саудовская Аравия не отрицала вступление в БРИКС и уже приняла участие в двух мероприятиях объединения в 2024 году, ситуация с его составом ясная. Саудовские представители сообщили Москве, что «работа, предваряющая соответствующее решение (о вступлении), продолжается», Москва «к этому относится с уважением».

Рябков сообщил, что, несмотря на расширение, БРИКС сохранит свое название, которое представляет собой бренд и «узнаваемый торговый знак». Есть также форматы «БРИКС-плюс» (участвуют страны, не входящие в объединение) и «BRICS Outreach» (для контактов со странами, находящимися «в географической близости от государства – председателя»).

Рябков назвал БРИКС «альтернативой западным форматам практического сотрудничества» с их «политикой диктата». По его мнению, БРИКС утратит свою динамику, если в объединении появятся руководящие структуры, например, секретариат. Он заявил, что «такие структуры не нужны», они лишат объединение «сетевого характера». Рябков указал на риск того, что международная бюрократия начнет вырабатывать собственную повестку дня и навязывать ее национальным правительствам.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что целый ряд стран подал заявки на присоединение к БРИКС, но сейчас преждевременно рассуждать о «второй волне» расширения.