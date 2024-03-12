ХАМАС согласилось на прекращение огня в Газе

В Кремле назвали необходимое для успешного развития России число жителей

Замруководителя АП Магомедов: В России должны проживать 500–700 млн человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что на такой большой территории должны жить не 145 млн человек, а минимум 500–700 млн, передает ТАСС.

Магомедов отметил, что самая плохая тенденция для развития страны – уменьшение количества детей в семье.

Он подчеркнул, что в основе культур всех народов России лежат традиционные ценности, а их основой «является, безусловно, семья». Поэтому он призвал сделать уважаемой и «модной» традицию крепкой многодетной семьи, чтобы молодежь к ней стремилась.

Магомедов также добавил, что 70% россиян считают, что сила страны в ее многонациональности.

При этом на Западе, наоборот, пытаются сделать этот фактор слабостью России.

Консолидация в периоды столкновения с сильным врагом – это многовековая традиция российского совместного проживания.

Магомедов процитировал президента РФ Владимира Путина: «Россия – это действительно огромная семья, можно сказать семья семей».

Это, по словам заместителя руководителя АП, демонстрируют российские бойцы в зоне СВО, а также те, кто активно помогают им в тылу.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия была и остается оплотом традиционных ценностей.