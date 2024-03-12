У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.0 комментариев
ХАМАС согласилось на прекращение огня в Газе
Al Arabiya: ХАМАС согласилось на план США по прекращению огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС дало согласие на прекращение огня в секторе Газа в соответствии с планом, предложенным Вашингтоном, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в руководстве движения.
По данным Al Arabiya, инициатива США подразумевает остановку боевых действий в Газе и поэтапный возврат перемещенных лиц в свои дома, передает ТАСС.
Ожидается, что в ближайшие дни делегация ХАМАС отправится в Каир, чтобы обсудить сделку и сроки ее реализации.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил расширение боевых действий в Газе на Рафах.