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Власти Курской области назвали фейком видео стрелкового боя с ДРГ
Власти Курской области признали видео стрелкового боя с ДРГ фейком
Распространившееся в соцсетях во вторник видео якобы стрелкового боя с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) является фейком, сообщили власти Курской области.
В Telegram-канале регионального правительства указано, что вместе с попыткой украинской ДРГ атаковать деревню Теткино «боты ЦИПсО штурмовали соцсети Курской области», разбрасывая якобы видео стрелкового боя.
«Банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.