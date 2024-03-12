Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Школьников в Курске решили перевести на дистанционное обучение
Мэр Курска Куцак анонсировал временный перевод школьников на дистанционное обучение
Учащиеся в городе Курске несколько дней будут учиться в дистанционном режиме, сообщил глава города Игорь Куцак во вторник, 12 марта.
Дети будут учиться в удаленном формате 13–15 марта, такое решение принято в связи с последними событиями, сообщил Куцак в своем Telegram-канале.
В детсадах при отсутствии возможности у родителей оставлять детей дома будут работать дежурные группы.
Ранее ФСБ сообщала, что на границах Белгородской и Курской областей уничтожены порядка 100 украинских боевиков. При этом ведомство опровергло сообщения об их заходе в населенные пункты этих регионов.