Школьников в Курске решили перевести на дистанционное обучение

Мэр Курска Куцак анонсировал временный перевод школьников на дистанционное обучение

Tекст: Алексей Дегтярев

Дети будут учиться в удаленном формате 13–15 марта, такое решение принято в связи с последними событиями, сообщил Куцак в своем Telegram-канале.

В детсадах при отсутствии возможности у родителей оставлять детей дома будут работать дежурные группы.



Ранее ФСБ сообщала, что на границах Белгородской и Курской областей уничтожены порядка 100 украинских боевиков. При этом ведомство опровергло сообщения об их заходе в населенные пункты этих регионов.