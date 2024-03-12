Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Пашинян: Российские пограничники прекратят работу в аэропорту Еревана с 1 августа
Российские пограничники перестанут нести службу в ереванском международном аэропорту Звартноц летом 2024 года, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
Российские пограничники перестанут нести службу к 1 августа 2024 года, заявил Пашинян, передает ТАСС.
Он добавил, что это «рабочий, а не политический процесс».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Армения заявила России о прекращении работы пограничников в аэропорту Звартноц.