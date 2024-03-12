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Кремль: Армения заявила о прекращении работы российских пограничников в Звартноце
Песков: Ереван уведомил Москву о прекращении работы российских пограничников в Звартноце
Армения сообщила России о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, при этом контакты Москвы с Ереваном продолжаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что такое ведомственное письмо со стороны Армении было получено Москвой.
Деталей Песков не раскрыл, передает ТАСС. Контакты на всех уровнях будут продолжаться, добавил представитель Кремля.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в письме, направленном Москве, выражается благодарность пограничникам России за службу.
Отмечается, что «погранслужба Армении приобрела достаточно опыта, навыков и знаний для осуществления службы в аэропорту Звартноц без содействия российской стороны».
Пашинян также добавил, что замораживание деятельности Армении в рамках ОДКБ является политическим решением.
«Это значит, что у нас нет представителя при организации, не участвуем в заседаниях», – сказал он.
Напомним, секретарь Совбеза Армен Григорян сообщил, что Армения направила России официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ России в аэропорту Звартноц.