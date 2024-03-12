Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Госдума приняла обращение к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева
Госдума приняла на заседании обращение к Бундестагу в связи с участием Берлина в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесением ущерба гражданской инфраструктуре на территории России.
Парламентарии призывают к объективному расследованию участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины, передает ТАСС.
В документе говорится, что обращение к Германии было принято в связи с информацией об обсуждении немецким военным командованием поставок на Украину крылатых ракет Taurus и их использования для ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры на территории России, в том числе по Крымскому мосту.
В свою очередь глава комитета Василий Пискарев заявил, что если ФРГ не отреагирует на обращение российской стороны, то Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции может обратиться к Генпрокуратуре с просьбой проверить генералов бундесвера на причастность к подготовке теракта на территории России.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства, прежде чем поставлять на Украину ракеты Taurus.