Госдума приняла обращение к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

Парламентарии призывают к объективному расследованию участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины, передает ТАСС.

В документе говорится, что обращение к Германии было принято в связи с информацией об обсуждении немецким военным командованием поставок на Украину крылатых ракет Taurus и их использования для ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры на территории России, в том числе по Крымскому мосту.

В свою очередь глава комитета Василий Пискарев заявил, что если ФРГ не отреагирует на обращение российской стороны, то Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции может обратиться к Генпрокуратуре с просьбой проверить генералов бундесвера на причастность к подготовке теракта на территории России.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства, прежде чем поставлять на Украину ракеты Taurus.