Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.26 комментариев
Российские корабли начали учения «Морской пояс безопасности – 2024» в Оманском заливе
Минобороны: Российские корабли начали учения «Морской пояс безопасности – 2024» в Оманском заливе
Корабли ВМФ России, ВМС Китая и Ирана приступили к выполнению задач международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2024» в Оманском заливе, сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» приступили к отработке практических задач совместного международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2024» с кораблями ВМС Китая и Ирана в акватории Оманского залива Аравийского моря.
В ходе учения боевые корабли трех стран отработают элементы по освобождению захваченного пиратами судна, выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям. Впервые в качестве наблюдателей в учении примут участие представители ВМС Казахстана, Пакистана, Омана, Азербайджана, Индии и ЮАР.
Ранее отряд кораблей ТОФ во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыл на рейд порта Чехбехар Исламской Республики Иран для участия в совместных военно-морских учениях «Морской пояс безопасности – 2024».