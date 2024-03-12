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    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет

    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

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    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

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    12 марта 2024, 11:35 • Новости дня

    Российские корабли начали учения «Морской пояс безопасности – 2024» в Оманском заливе

    Минобороны: Российские корабли начали учения «Морской пояс безопасности – 2024» в Оманском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли ВМФ России, ВМС Китая и Ирана приступили к выполнению задач международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2024» в Оманском заливе, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» приступили к отработке практических задач совместного международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2024» с кораблями ВМС Китая и Ирана в акватории Оманского залива Аравийского моря.

    В ходе учения боевые корабли трех стран отработают элементы по освобождению захваченного пиратами судна, выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям. Впервые в качестве наблюдателей в учении примут участие представители ВМС Казахстана, Пакистана, Омана, Азербайджана, Индии и ЮАР.

    Ранее отряд кораблей ТОФ во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыл на рейд порта Чехбехар Исламской Республики Иран для участия в совместных военно-морских учениях «Морской пояс безопасности – 2024».

    11 марта 2024, 11:48 • Новости дня
    Стало известно о назначении нового врио главкома ВМФ

    Адмирал Комоедов подтвердил смену главкома ВМФ

    Стало известно о назначении нового врио главкома ВМФ
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов назвал достоверными сообщения в СМИ о назначении командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева на должность врио главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ).

    «Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», – сообщил Комоедов Ura.ru.

    При этом официальных сообщений от Минобороны пока не было.

    Комоедов добавил, что ему об этом сообщили «двадцать источников». Какие предпосылки привели к возможной смене главкома ВМФ, он не уточнил.

    По информации СМИ, Моисеев сменил на посту адмирала Николая Евменова.

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    12 марта 2024, 03:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле

    РИА «Новости»: Нефтебаза в Орле загорелась после атаки украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар начался на нефтебазе в Орле после того, как в резервуар с нефтепродуктами врезался украинский беспилотник.

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», – приводит агентство слова собеседника.

    Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются.

    В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле произошло «падение БПЛА».

    «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», – написал Клычков в своем Telegram-канале

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    12 марта 2024, 07:40 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области

    Пожар начался в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотников ВСУ

    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар вспыхнул в Кстовской промзоне Нижегородской области после того, как украинские беспилотники атаковали объект, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    «На объект топливно-энергетического комплекса совершена атака беспилотников», – написал Никитин в своем Telegram-канале.

    В данный момент на месте работают спецслужбы, задействованы все силы и средства для локализации возгорания на установке по переработке  нефти. В тушении огня также задействовали пожарный поезд.

    Губернатор подчеркнул: по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

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    11 марта 2024, 07:35 • Новости дня
    Военный борт из Нижневартовска запросил посадку в Комсомольске-на-Амуре

    Военный борт из Нижневартовска запросил вынужденную посадку в Комсомольске-на-Амуре

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный самолет, вылетевший из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, запросил незапланированную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

    «Военный борт из Нижневартовска садится на военном аэродроме», – приводит ТАСС слова представителя спецслужб.

    По информации другого источника, посадка незапланированная. Также отмечается, что в мессенджерах распространяется информация о том, что военно-транспортный самолет Ан-12 из Нижневартовска готовится к аварийной посадке из-за проблем с шасси.

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    10 марта 2024, 02:21 • Новости дня
    Появились сообщения о применении российскими войсками новых бомб на Украине

    Российская армия стала использовать в ходе специальной военной операции на Украине новый вид бомб

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские военные начали использовать новый вид бомб – УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) Д-30СН, сообщают СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber, УМПБ Д-30СН может использоваться как авиацией, так и РСЗО. Это «30-сантиметровая труба с блоками управления и спутникового самонаведения, крыльями и больше 100 кг взрывчатых веществ». Сейчас российская авиация применяет модель УМПБ Д-30СН без двигателя. В соцсетях со ссылкой на сообщения украинских военных пишут, что испытания УМПБ Д-30СН «проходят вполне успешно».

    Напомним, при освобождении Авдеевки был определен конкретный вид вооружений, ставший главной ударной силой наступающих российских частей и соединений, – фугасные авиабомбы (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

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    11 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения

    МО: Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения

    Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения
    @ Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыл на рейд порта Чехбехар Исламской Республики Иран для участия в совместных военно-морских учениях «Морской пояс безопасности-2024», сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ведомства, российский гвардейский ракетный крейсер «Варяг», модернизированный до фрегата большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников», два боевых корабля и судно снабжения ВМС Китая, а также более десяти кораблей, катеров, судов обеспечения и три вертолета ВМС Ирана примут участие в совместном военно-морском учении «Морской пояс безопасности-2024», передает ТАСС.

    Там уточнили, что практическая часть учений пройдет в акватории Оманского залива Аравийского моря. Главной целью маневров заявлена отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

    Ранее лрейсер «Варяг» отразил налет «противника» в Аравийском море.

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    11 марта 2024, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями

    ПВО перехватила и уничтожила шесть украинских беспилотников над Брянской и Орловской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и еще два – над Орловской, сообщили в Минобороны.

    За прошедшую ночь были пресечены «попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам в Россиии», – приводит сообщение российского военного ведомства РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

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    10 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    Крейсер «Варяг» отразил налет «противника» в Аравийском море

    Ракетный крейсер ТОФ «Варяг» отразил авианалет «противника» в Аравийском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» в ходе учений в Аравийском море отразил воздушное нападение истребительной авиации условного противника, сообщает ТОФ.

    По сообщению флота, ракетный крейсер «Варяг» отразил авианалет истребителей условного противника в Аравийском море, передает РИА «Новости». По замыслу учения, крейсер обнаружил военные самолеты условного противника и в целях недопущения их захода на боевой курс, нанес удар по целям из артиллерийской установки АК-130 и зенитного ракетного комплекса «Оса-МА».

    После серии ракетных и артиллерийских ударов истребители «противника» были уничтожены. Там добавили, что цели были сымитированы электронным способом.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетный крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» в акватории Индийского океана отработал элементы поиска и обнаружения подлодок.

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    12 марта 2024, 03:37 • Новости дня
    «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион

    «Исламское сопротивление Ирака» заявило о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион с помощью беспилотника

    «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион
    @ Андрей Широков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что его сторонники с помощью беспилотника атаковали израильский международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Накануне вечером «бойцы «Исламского сопротивления Ирака» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в глубине узурпаторского образования», – приводит заявление движения ТАСС.

    При жтом подтверждения атаки со стороны Израиля пока не поступало.

    Отмечается, что шиитские формирования в Ираке усилили активность в регионе на фоне эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

    В частности, ополченцы стали регулярно атаковать американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников.

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    11 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Замглавы Минобороны стал генерал-лейтенант Булыга
    Замглавы Минобороны стал генерал-лейтенант Булыга
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению (МТО) назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, сообщило ведомство в понедельник.

    Замминистра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение ВС России, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что до этого генерал был в должности заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

    Ранее пост заместителя министра обороны России по МТО занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. Он вновь назначен на должность заместителя директора Росгвардии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    «Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался как временный. От генерала требовалось применить успешный опыт Росгвардии по выстраиванию четких логистических потоков», – отметил депутат. Он подчеркнул, что возвращение Кузьменкова в Росгвардию «означает, что он успешно справился с поставленными задачами».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

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    11 марта 2024, 06:15 • Новости дня
    Группировка «Центр» поразила около 350 целей ВСУ на авдеевском направлении

    Российская группировка войск «Центр» уничтожила около 350 целей ВСУ на авдеевском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка «Центр» уничтожила 350 целей противника, в том числе два пункта управления на авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «Нанесено огневое поражение  350 целям противника. В том числе по двум пунктам управления, 14 опорным пунктам и 90 позициям полевой артиллерии», – приводит слова Савчука ТАСС.

    Он добавил, что более 60 ударов рядом с Очеретино, Бердычами и Новокалиново Донецкой народной республики было нанесено российской бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией.

    Кроме того, российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников и снаряд РСЗО HIMARS.

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    12 марта 2024, 04:22 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области

    Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область, сбросив четыре взрывных устройства на линии электропередач

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник повредил линии электропередач в Белгородском районе Белгородской области, сбросив на них четыре взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов», – написал Главков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что электричества нет в селах Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка.

    По словам губернатора, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

    Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле атаке беспилотника подвергся объект топливно-энергетического комплекса.


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    11 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    Ижевский механический завод решил на 60% увеличить выпуск продукции по ГОЗ

    Ижевский механический завод в 2024 году на 60% увеличит выпуск продукции по ГОЗ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в концерн «Калашников» Ижевский механический завод (ИМЗ) в этом году на 60% увеличит выпуск продукции по гособоронзаказу, сообщили в пресс-службе концерна со ссылкой на управляющего директора завода Валентина Каргина.

    По словам Каргина, в планах ИМЗ на 2024 год увеличение выпуска продукции по ГОЗ еще на 60%, что обеспечит почти двукратный рост производства, передает ТАСС.

    В пресс-службе концерна добавили, что в 2023 году ИМЗ увеличил объем производства на 24%, выручка предприятия также поднялась на 36% по итогам года, а в IV квартале 2023 года ИМЗ вышел на рекордные показатели с момента существования по производству комплектующих в рамках кооперации для спецпродукции.

    В «Калашникове» напомнили, что ИМЗ также значительно в пять раз нарастил производство боевых пистолетов в 2023 году.

    Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о пятикратном росте выпуска пистолетов за последний год.

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    11 марта 2024, 09:37 • Новости дня
    SIPRI: Закупки вооружений странами Европы в 2019–2023 годах почти удвоились

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские страны в 2019–2023 годах почти удвоили (прирост на 94%) закупки вооружений в сравнении с предыдущим пятилетним периодом 2014–2018 годов, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

    США, по данным SIPRI, в 2019–2023 годах нарастили экспорт вооружений на 17%, а российский экспорт сократился, как утверждается, наполовину. Россия впервые в рейтинге SIPRI заняла третье место в списке крупнейших экспортеров мира. На второе место вышла Франция. При этом глобальный объем поставок вооружений снизился на 3,3%, передает ТАСС.

    Кроме того, SIPRI отметили, что экспорт в страны Азии и Океании, среди которых присутствуют десять самых крупных в мире импортеров, продемонстрировал существенный рост. Так, 68% объема мирового экспорта пришлись на страны Азии и Океании. Самыми крупными покупателями стали Индия (34%), Китай (21%) и Египет (7,5%).

    Также отмечается, что 55% военных закупок странами Европы в указанный период пришлись на поставки из Соединенных Штатов – это на 35% больше, чем в 2014–2018 годах.

    Ранее в Рособоронэкспорте сообщили, что страны Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия, заинтересованы в организации совместного с Россией производства и разработки вооружений и военной техники.

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    11 марта 2024, 12:19 • Новости дня
    Песков отказался комментировать слухи о смене главкома ВМФ Евменова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Открытых указов о смене главнокомандующего Военно-морским флотом не публиковалось, закрытые указы Кремль не комментирует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на сообщения прессы о якобы отставке Николая Евменова с поста главкома ВМФ.

    «Есть указы с грифом «секретно», не могу их комментировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что открытых указов, которые подлежат публикации, по этому поводу не было.

    Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов назвал достоверными сообщения в СМИ о назначении командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева на должность врио главкома ВМФ России.

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