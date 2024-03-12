Минобороны: Российские корабли начали учения «Морской пояс безопасности – 2024» в Оманском заливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» приступили к отработке практических задач совместного международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2024» с кораблями ВМС Китая и Ирана в акватории Оманского залива Аравийского моря.

В ходе учения боевые корабли трех стран отработают элементы по освобождению захваченного пиратами судна, выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям. Впервые в качестве наблюдателей в учении примут участие представители ВМС Казахстана, Пакистана, Омана, Азербайджана, Индии и ЮАР.

Ранее отряд кораблей ТОФ во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыл на рейд порта Чехбехар Исламской Республики Иран для участия в совместных военно-морских учениях «Морской пояс безопасности – 2024».