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Король Швеции прибыл в Мексикус официальным визитом
Король Швеции Карл ХVI Густав прибыл в Мексику с официальным визитом
Король Швеции Карл ХVI Густав с супругой Сильвией прибыл в Мехико с официальным визитом, сообщил мексиканский МИД.
«Сегодня вечером заместитель министра иностранных дел от имени главы МИД встретила... короля Карла XVI Густава и королеву Сильвию, которые совершают государственный визит в Мексику», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что это третий государственный визит монарха в Мексику, первые были в 1982 и 2002 годах.
В программе визита встреча с президентом республики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, а также запланировано посещение полуострова Юкатан.
В оде двухдневного визита король посетит Национальный автономный университет Мексики и Дворец изящных искусств, где увидит постановку Фольклорного балета.
Затем шведский монарх отправится на полуостров Юкатан, там он совершит поездку на недавно запущенном туристическом «Поезде майя» до города Ушмаль, где встретится с представителями местных индейских народов.