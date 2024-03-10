До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.21 комментарий
Профсоюз машинистов ФРГ объявил новую забастовку
Профсоюз машинистов ФРГ объявил забастовку, в ходе которой встанет движение пассажирских поездов
Профсоюз машинистов Германии GDL объявил в воскресенье о проведении новой забастовки, в ходе которой будет прервано движение пассажирских поездов начиная со вторника, 12 марта.
Забастовка продлится сутки и завершится в 02:00 мск в среду, 13 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Отмечается, что с 18:00 в понедельник также начнется 24-часовая забастовка сотрудников грузового железнодорожного транспорта.
По словам главы профсоюза GDL Клауса Везельского, цель забастовки добиться перевода сотрудников на 35-часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы.
В январе GDL провела шестидневную забастовку сотрудников железнодорожного транспорта, из-за которой транспортная система Германии сталкнулся с серьезными перебоями.