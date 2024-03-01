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    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

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    1 марта 2024, 14:43 • Новости дня

    Путин сменил постпреда России при ВТО

    Президент Владимир Путин назначил нового постпреда России при ВТО

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сменил постоянного представителя страны при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова.

    На официальном сайте правовой информации указано, что на эту должность назначен Николай Платонов.

    Другим указом с поста освобожден Дмитрий Лякишев, который представлял Россию при ВТО с 2019 года.

    Ранее Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД.

    1 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Опрос: Путину доверяют 82% россиян

    Опрос ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ФОМ.

    Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82% респондентов, тогда как 10% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».

    Деятельность главы государства одобряют 80% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 7%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен с 23 по 25 ноября 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Неделей ранее работу Путина на своем посту положительно оценили 82% россиян.

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    29 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Песков объяснил длительность послания Путина
    Песков объяснил длительность послания Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжительность послания Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата в президенты России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Звезда».

    «Это видение кандидата в президенты Путина», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Напомним, что послание Путина стало рекордным по продолжительности – два часа и шесть минут. Ранее Песков заявлял, что послание во многом можно будет считать предвыборной программой Владимира Путина.

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    1 марта 2024, 01:23 • Новости дня
    Командир «Ветеранов» рассказал о звонке Путина

    Командир «Ветеранов» Морпех рассказал о телефонном разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бригады «Ветераны» с позывным Морпех сообщил, что ему звонил президент России Владимир Путин, который «углубленно интересовался» обстановкой на передовой в зоне специальной военной операции на Украине.

    Морпех сообщил, что Путина интересовали «все моменты». «Что происходит, как происходит, какая обстановка именно у нас на направлении», – приводит слова военного ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Как признался командир бригады, он беспокоился, что Путин положит трубку после пятисекундной паузы в разговоре. Морпех считает, что глава российского государства – человек, который волнуется за народ.

    Напомним, бригада «Ветераны» Добровольческого корпуса Министерства обороны отличилась в операции по освобождению Авдеевки. Путин несколько раз давал высокую оценку действиям бригады, в частности, после операции «Труба».

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    29 февраля 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»
    Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня в России бизнес и государство вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». Компании наращивают темпы разработки и запуска конкурентоспособных решений, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Плуготаренко. Ранее президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году России необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

    «Многое уже было сделано правительством РФ и Минцифры по направлению поддержки отечественных высокотехнологичных решений, и что важно – государство находится в контакте с отраслью, поэтому эти меры отвечают реальным потребностям рынка», – пояснил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

    «Сегодня бизнес и государство действуют сообща в вопросах достижения технологического лидерства, вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». На примере нашего проекта «ТехЛид.рф» мы видим, как компании наращивают темпы разработки и запуска перспективных, конкурентоспособных решений, переходят от импортозамещения к технологическому лидерству. Поэтому считаем, что поставленные цели достижимы», – подчеркнул он.

    В четверг в ходе традиционного послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году стране необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На реализацию этих планов будет нацелен нацпроект «Экономика данных».

    По словам главы государства, такие технологии, интегральные платформы открывают огромные возможности для планирования развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов. Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, указал президент. Однако стоять на месте нельзя, страна должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

    Президент также сообщил, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз, а доля отечественных, высокотехнологических товаров и услуг на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.

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    1 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    США выразили уверенность, что Путин следит за спорами Конгресса о помощи Киеву

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер выразил уверенность, что Путин следит за спорами Конгресса США вокруг помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер убежден, что президент России Владимир Путин следит за действиями Конгресса США в связи с обсуждением Украины.

    Миллер сказал, что противники США «пристально наблюдают» за Конгрессом, когда «речь заходит об Украине». По его словам, Путин «смотрит и ждет». Однако, как подчеркнул Миллер, за деятельностью Конгресса «пристально» следят и партнеры Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что считает главной задачей обеспечение безопасности на южной границе страны, а не поддержку Киева.

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    29 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Турчак: «Единая Россия» обеспечит законодательное исполнение послания Путина

    Турчак: «Единая Россия» обеспечит законодательное исполнение послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что партия поможет выполнить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

    Турчак отметил, что послание главы государства является «народной программой», написанной по результатам встреч с жителями регионов.

    «Мы дополним народную программу партии поручениями, озвученными нашим лидером сегодня. Послание Путина – это победа России! На всех фронтах», – сказал политик, его слова приводит сайт «Единой России».

    Послание Путина Федеральному собранию в 2024 году стало рекордным по продолжительности – оно продлилось два часа шесть минут. В нем президент подробно доложил об основных показателях социально-экономического развития России и о задачах на перспективу.

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    29 февраля 2024, 16:30 • Новости дня
    Эксперт: Россия выступает драйвером формирования будущего справедливого миропорядка

    Эксперт Шаповалов объяснил мировое значение послания Путина

    Владимир Путин четко расставил приоритеты России на мировой арене, наши цели и интересы, стратегию развития и будущее миропорядка, заявил руководитель проектов Экспертного института социальных исследований Владимир Шаповалов газете ВЗГЛЯД.

    «Послание президента Федеральному Собранию, прежде всего, адресовано россиянам, содержит цели и ориентиры развития нашего Отечества, экономики и социальной сферы России. Тем не менее, во всем мире, и на Западе, и на Востоке, и на Юге сегодня внимательно слушали слова Владимира Путина, разбирали их смысл, анализировали последствия сказанного для каждой страны мира. Именно Россия сегодня задает стратегические линии мирового развития, а президент России является, безусловно, самым авторитетным политиком на глобальном уровне», – сказал эксперт.

    По его словам, «в преамбуле послания Владимир Путин четко расставил приоритеты России на мировой арене, наши цели и интересы, стратегию развития и будущее миропорядка, которое, по словам Президента России, невозможно «без суверенной сильной России».

    «В последнее время весь мир становится свидетелем двух диаметрально противоположных стратегий поведения на мировой арене. Агрессивная и эгоистичная стратегия Запада и конструктивная и ориентированная на интересы глобального большинства и всего мира в целом стратегия России», – сказал Шаповалов.

    Эксперт подчеркнул, что «Запад устами своих ключевых спикеров угрожает России войной, заявляет о необходимости нанесения поражения России, постоянно увеличивает военные расходы, посылает сигналы о дальнейшей эскалации конфликта. Пытаясь отстоять свое право на мировое господство, Запад апеллирует к придуманным им самим «правилам» и сомнительным ценностям. Во благо своего «порядка, основанного на правилах» Запад уничтожил формируемую десятилетиями систему глобальной и европейской безопасности».

    Россия стремится к миру, безопасности и процветанию в глобальных масштабах. Справедливый миропорядок, который сегодня, в условиях конфликта с Западом, создается Россией при поддержке стран глобального большинства, не может быть основан на диктате одной державы, военном давлении и шантаже, внеэкономических формах подавления конкурентов и произвольной трактовке норм международного права, считает эксперт.

    «Сегодня мы видим, кто оказался прав. Будущее – за теми, кто действует в интересах человечества, а не узкого слоя западных элит. Основа будущего справедливого миропорядка формируется сегодня, в ходе СВО, а также на интеграционных площадках, объединяющих страны глобального большинства: БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Именно здесь создаются правовые, политические и экономические основы будущего мироустройства. Именно Россия выступает драйвером этого процесса», – сказал Шаповалов.

    Он заключил, что «так было и в прошлом, в XIX и в XX вв., когда наша страна не только остановила и уничтожила претендентов на мировое господство, но и определила контуры мироустройства. Так будет и сейчас».

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    29 февраля 2024, 19:06 • Новости дня
    Президент РАО Васильева: Новые инженерные школы поднимут уровень необходимых стране исследований
    Президент РАО Васильева: Новые инженерные школы поднимут уровень необходимых стране исследований
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия стремится наладить процесс подготовки высококлассных специалистов для всех сфер экономики. Для этого и планируются масштабные изменения в сфере науки и образования, которые озвучил глава государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала президент РАО Ольга Васильева. В четверг Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию России.

    «Наука и образование традиционно являются приоритетными направлениями государственной политики нашей страны. Неудивительно, что этим важным и чувствительным для каждого россиянина темам президент в своем послании уделил немало внимания. Было озвучено много мер поддержки как для учебных заведений, так и для самих педагогов», – сказала Ольга Васильева, президент Российской академии образования, академик РАО.

    «Вне всяких сомнений, заданный курс позволит значительно повысить престиж преподавательской профессии. Владимир Путин подчеркнул, что на обновление инфраструктуры пединститутов направят девять млрд рублей. Улучшение привлекательности этого карьерного пути приведет в сферу образования много талантливых и перспективных выпускников университетов», – отмечает она.

    «Параллельно с этим будет расширяться и программа строительства передовых кампусов по территории всей страны. Это позволит наладить процесс подготовки высококлассных специалистов для развития всех отраслей экономики. Кроме того, большой скачок ожидает и научную сферу жизни России», – указывает собеседница.

    «Увеличение числа передовых инженерных школ с 50 до 100 поможет развить необходимые РФ исследования на качественно новом уровне. Кроме того, объявлено о запуске и других национальных проектов – «Семья», «Кадры», «Молодежь России». Их совокупная реализация также поможет учителям и ученым в достижении карьерных и личных успехов», – резюмирует Васильева.

    В четверг Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию России. Об этом сообщается на официальном сайте президента. Большое внимание глава государства уделил развитие науки и образования в стране. В частности, он предложил назначить дополнительные выплаты педагогам-воспитателям и классным учителям.

    «В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату, 5 тыс. рублей в месяц, для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, чего раньше не было», – заметил президент.

    Для классных руководителей и кураторов, проживающих в городах с населением ниже 100 тыс. человек, планируется вдвое увеличить федеральную выплату по данному направлению – до 10 тыс. рублей. Также лидер России предложил дать возможность выпускникам школ пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в ВУЗы. По мнению экспертов, данная мера позволит многим учащимся преодолеть страх перед государственным экзаменом.

    Без внимания не остались и университеты с техникумами. На их ремонт пойдет около 120 млрд. Реставрации подвергнутся 800 общежитий, построят не менее 40 студенческих городков. Все это будет осуществляться в рамках национального проекта «Кадры».

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    1 марта 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе «Время героев»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники кадровой программы «Время героев», о запуске которой с сегодняшнего дня объявил накануне президент Владимир Путин, должны быть гражданами России, участниками или ветеранами спецоперации, а также не иметь судимости, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как заявил Песков на вопрос о том, какие требования предъявляются к участникам программы «Время героев», необходимо быть гражданином России, иметь опыт управления людьми, иметь высшее образование, быть участником или ветераном СВО и не иметь судимости, передает ТАСС.

    Он также рассказал, как будет проводиться регистрация на участие в программе. По его словам, «до военнослужащих будет доводиться информация о программе «Время героев», желающие заполнят заявку, и она поступит организаторам.

    Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что с 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

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    29 февраля 2024, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Президент в своем послании обозначил курс на развитие страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед посланием многие эксперты строили предположения об основных его темах. Ошиблись те, кто считал, что президент сосредоточится по большей части на внешней политике, заявил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров.

    «Мы услышали от Владимира Путина множество конкретных решений, касающихся непосредственно жизни людей, развития регионов. На это в конечном счете направлены инициированные президентом пять новых национальных проектов. Например, в рамках нового нацпроекта «Семья» регионы РФ с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 млрд рублей на расширение мер поддержки семей. Значительно увеличивается государственная поддержка муниципальных образований и местных гражданских инициатив. Заявлено о создании 200 мастер-планов развития городов. Особый акцент президент делает на развитие малых городов и сел», – сказал эксперт.

    «Кроме того, будет продлен до 2030 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в котором жители принимают самое активное участие. Благодаря этому проекту в регионах благоустроят около 30 тыс. общественных пространств.  В планах на ближайшие шесть лет – строительство 150 новых школ и 100 современных детских садов. Серьезная сумма – 65 млрд рублей дополнительно – будет выделена на строительство новых спортивных площадок. Президент поставил задачу отремонтировать до 2030 года все детсады и школы в стране», – добавил Быстров.

    Он заключил, что «президент в своем послании обозначил курс на развитие страны, на развитие регионов и человеческого потенциала. Фактически им была представлена программа действий, которая, по его же словам, была сформирована в том числе и в ходе его поездок в регионы и непосредственного общения с людьми».

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    1 марта 2024, 14:03 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции в мире на послание Путина

    Песков: В мире было много реакции на послание Путина парламенту

    Tекст: Ольга Никитина

    В мире было очень много реакции на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, констатировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Международных звонков после оглашения послания у Путина не было, уточнил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о главных темах послания президента, а также отдельно разбирала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

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    1 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    Политолог: Путин в послании обрисовал образ будущей России

    Политолог Кислицына: Путин продолжает мощный курс на человекоцентричную политику во всех сферах

    Политолог: Путин в послании обрисовал образ будущей России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию описал, что было в России в начале 2000-х, что мы имеем сейчас и к чему нам нужно стремиться. Президент обрисовал образ будущей России как сильной, современной и комфортной страны для жизни. При этом он перечислил конкретные шаги, которые позволят нам в этом будущем оказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Дарья Кислицына.

    «Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало не просто ежегодным мероприятием. Была озвучена стратегия развития страны на ближайшие шесть лет. Президент практически по каждому блоку тем провел понятную аналогию по временной шкале «было – стало – будет»: это подробный разбор того, что было в России в начале 2000-х, что мы имеем сейчас и к чему нам нужно стремиться», – отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

    По ее мнению, выступление президента имело внутренне-ориентированный характер. «Путин, с одной стороны, описал образ будущей России как сильной, современной и комфортной страны для жизни. Здесь есть место и потенциал для развития всех отраслей. С другой стороны, он перечислил конкретные шаги, а также меры, которые позволят нам в этом будущем оказаться», – подчеркнула собеседница.

    Особенно она выделила блок тем, связанных с региональным развитием. «Это и списание части задолженности регионов по бюджетным кредитам, и расширение федеральной поддержки инфраструктурного развития, – перечислила Кислицына. – Кроме того, президент уделил большое внимание муниципалитетам. Самым главным посылом Владимира Путина стало создание комфортных условий для жизни человека в самых разных уголках нашей большой страны. Уровень и качество жизни – это важнейшие показатели успешного развития России. В этом смысле президент продолжает мощный тренд на человекоцентричную политику во всех сферах и на всех уровнях власти».

    В четверг президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он посчитал важным снизить долговую нагрузку на регионы. Глава государства сообщил, что две трети задолженности субъектов по бюджетным кредитам будет аннулировано. Такая мера в период с 2025 по 2028 год позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно. «Эти сэкономленные средства должны быть, что называется, «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты», – указал Путин.

    Вместе с тем, по словам главы государства, решения в сфере финансовой поддержки регионов, а также рост экономики, должны работать на повышение качества жизни людей во всех субъектах. Президент напомнил, что до 2030 года продлены специальные программы развития Северного Кавказа и Калининградской области, а также Донбасса, Новороссии, Крыма, Севастополя, Арктики и Дальнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об основных аспектах выступления главы государства, а также анализировала расставленные Путиным приоритеты развития страны.

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    1 марта 2024, 13:26 • Новости дня
    Песков: Очертания налоговых изменений появятся в ближайшее время

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию концептуально озвучил свое видение будущих изменений в налоговой системе страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что вопрос следует проработать Госдуме и правительству. Какие-то очертания и контуры этого «президентского мировоззрения» будут просматриваться по итогам проведенной работы, добавил Песков, слова которого передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о главных темах послания президента, а также отдельно разбирала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

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    1 марта 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.

    «Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», – приводит его слова ТАСС.

    Путин сообщил, что на совещании с Советом безопасности планируется обсудить вопрос нейтрализации угроз, которые могут возникнуть для России в космической сфере.

    Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин назвал вбросами сообщения о том, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. Эта уловка, по его словам, призвана втянуть Россию в переговоры на условиях, выгодных исключительно США.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как заставить США принять российские условия для глобальных переговоров.

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    1 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Песков: Путин в послании озвучил самый квалифицированный прогноз развития России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в послании парламенту озвучил самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Разумеется, послание оценивается весьма и весьма высоко, разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное. Главным образом там идет речь о том, как страна будет в следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые себе можно представить от действующего политика в России», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что послание во многом стало предвыборной программой Путина как кандидата в президенты. «Это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, он знает, на кого опираться при реализации этих планов», – подчеркнул представитель Кремля.

    При этом он не согласился с оценками, что выступление Путина стало самым содержательным из всех посланий. «У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий. Это не первое такое послание», – заключил Песков. Он предложил желающим ознакомиться с текстами речей на сайте Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о главных темах послания президента, а также отдельно разбирала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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