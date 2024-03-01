Путин сменил постпреда России при ВТО

Эксперт: Россия выступает драйвером формирования будущего справедливого миропорядка

Эксперт Шаповалов объяснил мировое значение послания Путина

«Послание президента Федеральному Собранию, прежде всего, адресовано россиянам, содержит цели и ориентиры развития нашего Отечества, экономики и социальной сферы России. Тем не менее, во всем мире, и на Западе, и на Востоке, и на Юге сегодня внимательно слушали слова Владимира Путина, разбирали их смысл, анализировали последствия сказанного для каждой страны мира. Именно Россия сегодня задает стратегические линии мирового развития, а президент России является, безусловно, самым авторитетным политиком на глобальном уровне», – сказал эксперт.

По его словам, «в преамбуле послания Владимир Путин четко расставил приоритеты России на мировой арене, наши цели и интересы, стратегию развития и будущее миропорядка, которое, по словам Президента России, невозможно «без суверенной сильной России».

«В последнее время весь мир становится свидетелем двух диаметрально противоположных стратегий поведения на мировой арене. Агрессивная и эгоистичная стратегия Запада и конструктивная и ориентированная на интересы глобального большинства и всего мира в целом стратегия России», – сказал Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что «Запад устами своих ключевых спикеров угрожает России войной, заявляет о необходимости нанесения поражения России, постоянно увеличивает военные расходы, посылает сигналы о дальнейшей эскалации конфликта. Пытаясь отстоять свое право на мировое господство, Запад апеллирует к придуманным им самим «правилам» и сомнительным ценностям. Во благо своего «порядка, основанного на правилах» Запад уничтожил формируемую десятилетиями систему глобальной и европейской безопасности».

Россия стремится к миру, безопасности и процветанию в глобальных масштабах. Справедливый миропорядок, который сегодня, в условиях конфликта с Западом, создается Россией при поддержке стран глобального большинства, не может быть основан на диктате одной державы, военном давлении и шантаже, внеэкономических формах подавления конкурентов и произвольной трактовке норм международного права, считает эксперт.

«Сегодня мы видим, кто оказался прав. Будущее – за теми, кто действует в интересах человечества, а не узкого слоя западных элит. Основа будущего справедливого миропорядка формируется сегодня, в ходе СВО, а также на интеграционных площадках, объединяющих страны глобального большинства: БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Именно здесь создаются правовые, политические и экономические основы будущего мироустройства. Именно Россия выступает драйвером этого процесса», – сказал Шаповалов.

Он заключил, что «так было и в прошлом, в XIX и в XX вв., когда наша страна не только остановила и уничтожила претендентов на мировое господство, но и определила контуры мироустройства. Так будет и сейчас».