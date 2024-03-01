Самолет, на котором летала Бербок, решили выкупить и распродать на запчасти

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    Как российские пограничники спасали Армению
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией
    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России
    Париж: Французы не будут умирать за Украину
    ВС России отразили девять контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Эксперт: Киев постарается замять историю с передачей тел погибших на Ил-76
    В Армении начали обсуждать вывод российских пограничников из Звартноца
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

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    1 марта 2024, 14:25 • Новости дня

    Самолет, на котором летала Бербок, решили выкупить и распродать на запчасти

    Tекст: Кристина Цыцура

    Самолет А340, который не смог долететь до Австралии, куда на нем направлялась глава МИД Германии Анналена Бербок, продадут на запчасти, сообщил журнал Der Spiegel.

    Самолет под названием «Конрад Аденауэр» решено продать компании Lufthansa на запчасти из-за частых поломок, пишет издание со ссылкой на источник. Компания выкупит самолет на этой неделе. Отмечается, что самолет находился в эксплуатации не менее 20 лет, передает РИА «Новости».

    Бербок не смогла долететь на этом лайнере до Канберры в 2023 году. Самолет вернулся в аэропорт ОАЭ через три минуты после вылета из-за неисправности с выдвижением закрылков.

    1 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Симоньян написала в своем Telegram-канале, что получила от «товарищей в погонах» кое-что «кра-а-а-айне интересное». «На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», – написала она, пообещав вскоре опубликовать эту запись. При этом, как отметила Симоньян, офицеров интересовало, как бы им «половчее это сделать, чтобы при этом их [канцлер Германии Олаф] Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю».

    «Заодно офицеры бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно», – отметила главный редактор RT.

    На публикацию Симоньян обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она поинтересовалась, что бы об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что у немецкой прессы возник повод подтвердить свою независимость и задать вопросы главе своего внешнеполитического ведомства. Кроме того, и у МИД России есть «актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», подчеркнула спикер ведомства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Бербок относится враждебно не только к России, но и к собственной стране.

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    27 февраля 2024, 19:41 • Новости дня
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    @ imago stock&people

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие правоохранители задержали участницу леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной Армии» (RAF, Rote Armee Fraktion) 65-летнюю Даниэлу Клетте.

    Как пишет Bild, Клетте была задержана в Берлине, она находилась в розыске в течение более 30 лет, передает РИА «Новости». Предположительно, Клетте причастна к подрыву тюрьмы в Вайтерштадте, совершенному в 1993 году, а также нападению на американское посольство в Бонне в 1991 году.

    Теракт в вайтерштадской тюрьме произошел в марте 1993 года. По информации из открытых источников, четверо членов «Фракции Красной Армии» организовали подрыв учреждения. В результате были разрушены административное здание, восстановление заняло четыре года.

    В 1991 году три члена группировки совершили нападение на посольство США в немецком городе Бонн. Инцидент был связан с продолжающейся войной в Персидском заливе.

    «Фракция Красной Армии» действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом террора против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов, ее участники боролись «за счастье эксплуатируемых империалистами».

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    29 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз, пишут немецкие СМИ.

    По информации таблоида Bild, первой фазой в документе названа «кампания массовой дезинформации» через средства массовой информации и социальные сети, призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж, передает Ura.ru.

    «Вторжение войск» прописано как третья фаза, а четвертая предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    Россия не раз подчеркивала, что Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

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    1 марта 2024, 12:51 • Новости дня
    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России

    В Госдуме намерены потребовать от Германии расследовать планы немецких офицеров нанести удары по Крымскому мосту

    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума рассмотрит вопрос появившихся записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале уточнил, что произойдет это после возвращения депутатов из регионов, где они работают до 11 марта.

    Кроме того, спикер Госдумы высказался за то, чтобы в Бундестаг было направлено требование о проведении расследования.

    Руководство Германии в связи с появлением такой публикации, по словам Володина, обязано разъяснить четыре момента: какими решениями руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая удары по территории России; понесут ли они наказание; известно ли о произошедшем депутатам Бундестага; понимает ли канцлер Германии Олаф Шольц, что эти действия требуют ответа с российской стороны.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

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    29 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России

    Германский политолог Рар: Провалы Украины на фронте вынуждают немецкие СМИ выдавать новые «планы нападения» России

    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реальное положение дел в конфликте на Украине полностью опровергает то, о чем писали немецкие СМИ последние полтора года. Запад не может признать преимущество Москвы. Поэтому в прессе появляются «планы нападения» России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. Ранее Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО.

    «Полтора года немецкие СМИ, в том числе Bild, твердили о том, что Россия слаба, отступает на фронте и вот-вот проиграет Украине. Редакторы и журналисты в Германии весьма надменные, самодовольные, они всегда хотят стоять на правильной стороне морали», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Но то, что сейчас происходит на поле боя, полностью противоречит тому, о чем писали медиа все это время. Западные политики были не готовы к тому, чтобы каким-то образом признавать преимущество России. Ведь победа Москвы может пошатнуть основы привычной европейской архитектуры. Это прекрасно понимают. И этого боятся», – добавляет он.

    «С лозунгами в стиле «Европа в опасности – Россия не может выиграть!» европейские политики сейчас активно будут наращивать все возможные потенциалы для укрепления Украины. И уже доходит до того, что тайные планы обороны Германии в случае нападения на нее каким-то образом выходят наружу», – рассуждает спикер.

    «К сожалению, надо быть готовыми к новым виткам эскалации. Естественно, западное общество будут готовить к неминуемой конфронтации, может даже военному столкновению с Россией. Ведь ЕС и США по-прежнему самоуверенно заявляют, что они никак не могут проиграть или «идти на поводу у России», – заключил Рар

    Ранее в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Таблоид Bild привел детали документа. По его информации, первая фаза включает в себя массовую кампанию по дезинформации. Целью станет разделение общества, его дестабилизация и подрыв доверия к либеральной демократии. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры.

    Вторая фаза, согласно плану, начнется с крупных маневров российских войск на границах альянса, НАТО ответит развертыванием сил на восточном фланге. Возможны выведение из рабочего состояния космических спутников, а также атаки на химические предприятия на территории Германии. Третья фаза, по мнению авторов, состояла бы в непосредственном нападении РФ на страны НАТО.

    Четвертая фаза представляла бы собой прорыв российских военных к немецкой территории. Бои будут происходить на суше, в море и в воздухе, описывает таблоид. Авторы считают, что РФ якобы может применить ядерный электромагнитный импульс, который будет задействован на высоте 50 км и выведет из строя все электронные устройства.

    Примечательно, что в январе Bild также публиковал план бундесвера по подготовке к конфликту между Россией и НАТО. Тогда прогнозировалось, что боевые действия могут начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, в октябре 2024 года Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет приказ главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, из которых 30 тысяч – немцы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему подобная информация была предана огласке.

    Россия не раз подчеркивала, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

    Коментарии (7)
    1 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

    Симоньян выложила расшифровку разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

    Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что в Германии официально пока не ответили на ее пост о полученной аудиозаписи разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста, и сообщила, что выкладывает расшифровку разговора.

    Ссылку на расшифровку Симоньян дала в своем Telegram-канале.

    Особо она отметила один из фрагментов разговора, когда один из участников затронул тему «уничтожения моста». «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», – приводятся его слова в публикации.

    Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, уточнила главред RT.

    Участниками разговора, по информации Симоньян, являются немецкие офицеры Грефе, Герхартц, Фенске и Фроштедте. Первый из них возглавляет отдел операций и учений командования ВВС бундесвера, второй – инспектор ВВС бундесвера. Фенске и Фроштедте – сотрудники центра воздушных операций космического командования ВС Германии.

    В ходе разговора Фроштедте упоминает «две интересные цели», одна из которых – «мост на востоке», а также «склады боеприпасов, которые находятся выше». «Мост на востоке», по его словам, достать тяжело, однако ракеты Taurus на это способны. Поразить можно и склады боеприпасов, констатирует он. Фроштедте спросил, какую цель преследует бундесвер – им нужен мост или военные склады.

    Фроштедте говорит, что для уничтожения Крымского моста ракет Taurus будет недостаточно. Кроме того, по его словам, нужны данные со спутников. Он поинтересовался, сможет ли германская сторона за короткий срок – за месяц – «подготовить украинцев к выполнению такой задачи». «Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост?» – также спросил он.

    После этого в разговоре звучит фраза, на которую выше обратила внимание Симоньян. Эти слова сказал офицер бундесвера по фамилии Фенске.

    После этого Герхартц предложил использовать ракеты Taurus с французским истребителем Dassault Rafale. «Им удастся лишь сделать дырку и повредить мост», – ответил Фенске.

    Фроштедте отметил, что при планировании такой операции бундесвер должен будет «указывать главные точки» Крымского моста, куда ВСУ должны будут нанести удары.

    Со своей стороны Герхартц заметил, что украинцы хотят уничтожить Крымский мост, и это известно всем. Он имеет важное военно-стратегическое, но и политическое значение, его охраняют, отметил он.

    Герхартц высказал «определенные опасения» по поводу прямой связи немецких военных с украинскими вооруженными силами и предложил «хитрость»: откомандировать военнослужащих Германии в MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale, европейский производитель и разработчик ракетных систем). «Таким образом прямая связь с Украиной будет только через MBDA, это намного лучше, чем если такая связь будут существовать с нашими ВВС», – уверен он.

    Грефе в ответ подчеркнул, что это не имеет значения, поскольку с самого начала нужно избежать формулировок, которые бы сделали Германию стороной конфликта. «Я, конечно, немного утрирую, но если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, – это уже участие, мы этого делать не будем», – заявил он.

    Офицер заявил, что немецкая сторона будет участвовать в обучении украинских военных, пообещает «подготовить дорожную карту». Процесс подготовки, по его словам, будет разделен на части, причем короткий трек займет две недели, чтобы украинские военные «как можно раньше могли применить ракеты».

    «Только представьте себе, если пресса узнает о том, что наши люди находятся в Шробенхаузене или же что мы ездим на автомобилях куда-то в Польшу! Такой вариант я считаю неприемлемым», – сказал Грефе.

    Ранее Симоньян заявила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос появившихся записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту. Кроме того, он задал немецким властям четыре вопроса в этой связи.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

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    29 февраля 2024, 08:49 • Новости дня
    Politico увидело признаки открытой вражды между Шольцем и Макроном

    Politico: Разногласия между Макроном и Шольцем по вопросу помощи Киеву перерастают в открытую вражду

    Politico увидело признаки открытой вражды между Шольцем и Макроном
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Разногласия между французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом касательно вопроса помощи Киеву перерастают в открытую вражду, пишет издание Politico.

    По мнению издания, Макрон может «жестко говорить» о ситуации на Украине, однако не спешит  предпринимать каких-либо четких действий по сравнению с Берлином, противостояние лидеров Франции и Германии указывает на развитие открытой вражды, передает РИА «Новости».

    Из данных Кильского института мировой экономики следует, что немецкие власти предоставили или пообещали Киеву уже более 17 млрд евро, в то время как правительство Франции предоставило всего 640 млн евро.

    По данным издания, французские чиновники при этом подчеркивают, что поставляют по-настоящему значимое оружие и гораздо более уверенно, нежели немецкие.

    Кроме того, издание сопоставило подходы обеих стран по вопросу помощи Украине, заметив некую нерешительность немецких властей отправлять Киеву определенный вид оружия, в частности, ракеты Taurus.

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

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    1 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине

    Focus: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    @ Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящая проблема, из-за которой канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине немецкие ракеты Taurus, заключается в отсутствии у него доверия к киевскому режиму, пишут немецкие СМИ.

    Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для издания Focus отметил, что украинцы, как опасается Шольц, будут использовать Taurus таким образом, который федеральному канцлеру не понравится, передает РИА «Новости».

    Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

    Коментарии (3)
    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

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    28 февраля 2024, 11:03 • Новости дня
    Uniper уведомил Россию о споре из-за «Юнипро»

    Tекст: Ольга Никитина

    Германский концерн Uniper сообщил, что направил России уведомление о проведении переговоров по спору в связи с передачей акций «Юнипро» под временное управление Росимуществом. В случае отсутствия решения концерн готов обратиться в суд.

    Uniper, как говорится в отчете компании, может инициировать арбитражное разбирательство против России, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.

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    28 февраля 2024, 14:27 • Новости дня
    Захарова заявила об отслеживании Москвой военных приготовлений ФРГ

    Захарова заявила о внимательном отслеживании Россией военных приготовлений ФРГ против Москвы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия отслеживает военные приготовления Германии, направленные против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментарий последовал после заявления генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера о том, что у Германии есть пять лет на подготовку к возможному нападению извне, передает ТАСС.

    Также Захарова добавила, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину отражает стремление Запада продлить режим Владимира Зеленского.

    Представитель МИД предположила, что заявление Макрона о возможной отправке войск ЕС было «работой на публику, чтобы каким-то образом воодушевить киевский режим».

    Захарова указала на присутствие военнослужащих целого ряда стран НАТО на Украине, которые активно помогают ВСУ. По ее словам, поэтому «ничего нового Макрон и не сказал», а за подобными высказываниями лишь стоит стремление «продлить агонию режима Зеленского».

    Напомним, накануне Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.

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    1 марта 2024, 02:08 • Новости дня
    Министры финансов G20 не смогли согласовать итоговое заявление

    Министры финансов и главы ЦБ G20 в Сан-Паулу не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Министрам финансов и главам центробанков стран G20 не удалось согласовать совместное итоговое заявление после встречи в Сан-Паулу из-за разногласий по украинскому конфликту, сообщили источники.

    Бразилия, которая сейчас занимает место председателя в G20, представила собственное заявление, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Глава минфина Германии Кристиан Линднер ранее пригрозил, что откажется поддержать совместное коммюнике, если в заявление не включат упоминание конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Принимающая сторона – Бразилия – стремилась сосредоточиться на теме экономики.

    Бразилия заявила, что финансовый трек не является наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, передает РИА «Новости».

    Напомним, страны G20 уже не в первый раз расходятся во мнениях относительно заявлений по конфликту на Украине.

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    28 февраля 2024, 21:40 • Новости дня
    Шольц: НАТО не станет стороной конфликта на Украине

    Шольц: НАТО не является и не станет стороной конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не является и не станет стороной конфликта на Украине.

    По его словам, Германия не хочет, чтобы конфликт России и Украины перерос в конфликт между Россией и НАТО. Шольц подчеркнул, что это также означает, что не будет никакого участия Германии в конфликте, передает ТАСС.

    Ранее Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно. При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

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    1 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков заявил, что в Кремле не слышали беседы немецких офицеров о Крымском мосту

    Песков заявил, что в Кремле пока не слышали запись беседы немецких офицеров о Крымском мосту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Кремле пока не ознакомились с информацией о содержании беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы не знаем ничего об этом содержании [разговора]», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что в Кремле прослушают запись, когда она будет доступна.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, что бы об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

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