Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.5 комментариев
Глава Минобороны Украины раскрыл темы разговора с Сырским
Глава МО Украины Умеров обсудил план военных действий с новым главкомом ВСУ Сырским
На первом совещании с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским обсуждался вопрос ротации военнослужащих, заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров.
На совещании обсуждался вопрос о плане действий украинской армии на 2024 год, налаживание системы логистики и «удовлетворение военных необходимыми потребностями», сообщил Умеров, передает РИА «Новости».
Также обсуждался «фокус на действенную систему ротаций и отдыха подразделений», добавил министр.
Сырский и Умеров поговорили о повышении качества обучения и обеспечении учебных центров, о подготовке новых инструкторов, о новом роде войск – силах беспилотных систем.
Напомним, Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ, его место занял Александр Сырский.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.