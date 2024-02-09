Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
На киевском майдане собрались требующие вернуть Залужного
Требующие вернуть Залужного вышли на митинг в центре Киева
На митинг против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ), который начался на площади Независимости («майдан») в центре Киева, пришли несколько десятков человек, сообщили местные СМИ.
Как пишет издание «Страна», участники акции скандировали лозунги: «Зеленского – вон (геть)!» и «Верните генерала Залужного». Отмечается, что некоторые пришли с плакатами, на которых также были написаны эти лозунги. По данным украинских СМИ, обстановка в районе проведения акции спокойная, военных среди ее участников нет, передает ТАСС.
В пятницу бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присвоили звание героя Украины.
Напомним, Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ, его место занял Александр Сырский.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.