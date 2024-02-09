  • Новость часаНад регионами России за ночь уничтожено 19 беспилотников ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    Путин: Запад начинает осознавать, что поражения России не будет
    Путин разъяснил Карлсону искусственность государства Украина
    Путин рассказал Карлсону о кричащих «русские не сдаются» солдат ВСУ
    Путин указал на причастность США к подрыву «Северных потоков»
    Путин объяснил госпереворот 2014 года на Украине ошибкой ЦРУ
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

    Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

    2 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    9 февраля 2024, 09:28 • Новости дня

    В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

    О каких конкретно объектах идет речь, он не уточнил, передает ТАСС.

    Ранее критические объекты были повреждены на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    8 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил тяжелое ранение в боях за Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Боец решил, что скоро умрет, поэтому записал прощальное видео для родных и друзей.

    Украинский телеканала ТСН опубликовал видео, которое записал военный с позывным «Гиря», и добавил, что солдат принимал участие в операции возле Андреевки в ДНР. На его глазах погибли сослуживцы, а затем ранение получил и он сам, передает «Московский комсомолец».

    Военный сообщил, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает». «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», – рассказал он. Отмечается, что солдат сделал запись на русском языке.

    В конце видео украинский военный закрывает глаза и говорит, что, может быть, где-то встретится со своими родными. При этом, по данным украинских СМИ, «Гирю» нашли, он еще был жив, его успели доставить в больницу.

    Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

    Коментарии (35)
    8 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    Новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен Сырский
    Новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен Сырский
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сообщается в его Telegram-канале.

    «Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции», – заявил Зеленский.

    «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», – добавил президент Украины, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




    Результаты
    9 комментариев


    Ранее Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ. В четверг же глава украинского министерства обороны Рустем Умеров сообщил о решении провести кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины», – написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

    Залужный после встречи с Зеленским сообщил, что украинское руководство сменит подход «к стратегии».

    Коментарии (24)
    8 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного

    Подоляк назвал причины смены главкома ВСУ Залужного на Сырского

    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о кадровых перестановках в ВСУ связано с необходимостью сменить тактику для обеспечения результата, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram- канале.

    Подоляк заявил, что решение об отставке Залужного и кадровых перестановках в ВСУ обусловлено необходимостью пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году»; не допустить стагнации на линии фронта; найти новые решения, «позволяющие удержать и развивать инициативу»; запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.

    На ваш взгляд
    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




    Результаты
    9 комментариев


    Подоляк сообщил, что украинские власти запустили аудит действий вооруженных сил Украины за два года. Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    Ранее Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Коментарии (7)
    8 февраля 2024, 19:20 • Новости дня
    Залужный уволен с поста главкома ВСУ

    Залужный уволен с поста главкома ВСУ

    Залужный уволен с поста главкома ВСУ
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Валерий Залужный уволен с поста главкома ВСУ, об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

    «Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», – написал Зеленский.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    На ваш взгляд
    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




    Результаты
    9 комментариев


    СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Washington Post утверждала, что Зеленский заявил Залужному о возможности «освежить обстановку» с помощью смены командования. Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем США сдают Залужного.

    Коментарии (7)
    8 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    Зеленский назвал поставленные перед Сырским задачи

    Зеленский рассказал, чего ожидает от нового главкома ВСУ Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового главкома ВСУ Александра Сырского нового подхода к мобилизации, следует из сообщения в его Telegram-канале.

    Зеленский заявил, что ждет от главкома ВСУ Сырского нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки людей и тотальной мобилизации. По его словам, украинские вооруженные силы насчитывают почти 1 млн человек, и большая часть из них «не почувствовала фронта», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




    Результаты
    9 комментариев


    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что решение о кадровых перестановках в ВСУ связано с необходимостью сменить тактику для обеспечения результата.

    Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и техники.

    Коментарии (3)
    8 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка ВС России смогла улучшить позиции на Донецком направлении, а также поразить живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, сообщило российское министерство обороны.

    Украинские подразделения поражены у Клещеевки и Андреевки в ДНР, украинская сторона на этом направлении потеряла до 310 человек, танк и четыре машины, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, польская САУ Krab, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Угледара и Макаровки в ДНР.

    Украинская сторона на этом направлении потеряла свыше 155 человек, две бронемашины, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 30 человек и гаубицу М777.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения у Ямполовка (ДНР) и у Серебрянского лесничества. Украинские военные потеряли до 230 человек, три бронемашины.

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Токаревки и Золотой Балки в Херсонской области. Там украинская сторона потеряла до 25 человек. При контрбатарейной борьбе поражены: машина РСЗО HIMARS и САУ Krab.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

    Коментарии (3)
    8 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Супруга выселенного из Латвии пенсионера приехала в Калининград

    Tекст: Вера Басилая

    Жена выдворенного из Латвии российского военного пенсионера Бориса Каткова Мария прибыла в Калининград, где она с супругом поселится в выделенной властями области служебной квартире.

    Катков рассказал, что жена останется жить с ним в Калининграде, они осмотрели служебную квартиру, готовятся подписать договор и вселиться уже на следующей неделе, передает ТАСС.

    По его словам, он прожил с супругой в браке 57 лет. У Катковых двое детей, трое внуков и две правнучки, которые остались в Латвии. Пока супруги временно живут в квартире, которую им сняли дети.

    Напомним, российского военного пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии власти страны, встретили в Калининграде 13 января.

    Власти выделили пенсионеру двухкомнатную служебную квартиру. Пенсионер продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта, ранее он возглавлял представительство вуза в Риге с 2008 года.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 21:48 • Новости дня
    Генерал ВСУ предупредил Зеленского о последствиях из-за отставки Залужного

    Генерал ВСУ Кривонос заявил, что после увольнения Залужного украинцы не будут молчать

    Tекст: Вера Басилая

    Снятие Валерия Залужного с поста ВСУ резко дестабилизирует ситуацию в вооруженных силах и на Украине в целом, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

    Кривонос уверен, что Залужный молчать не будет, как и огромное количество сознательных украинцев. По его словам, проблема не в бывшем главкоме ВСУ, а в политическом руководстве Украины. Он «категорично призвал «господина Зеленского остановиться и не разрушать существующую систему», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




    Результаты
    9 комментариев


    Ранее Зеленский заявил, что ждет от нового главкома ВСУ Александра Сырского нового подхода к мобилизации.

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Коментарии (2)
    8 февраля 2024, 20:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной в формате «сто на сто»

    Минобороны: Из украинского плена вернулись 100 российских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращеня сто российских военнослужащих, взамен переданы сто военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале ведомства, посредническое участие в возвращении российских военнослужащих оказывали Объединенные Арабские Эмираты.

    Вызволенные из плена будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

    Ранее сообщалось, что в результате переговоров с территории Украины вернулись 195 российских военнослужащих. Киев взамен получил также 195 военнопленных.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    В Ингушетии вынесли приговор решившему воевать в ВСУ мужчине

    Суд приговорил к пяти годам лишения свободы по делу о госизмене жителя Ингушетии

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный суд Республики Ингушетия впервые вынес обвинительный приговор по делу о госизмене: мужчину, захотевшего воевать на стороне ВСУ, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    В сообщении суда уточняется, что по Беслану Цечоеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, его взяли под стражу в зале суда. Приговор вынесен по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, передает ТАСС.

    Отмечается, что приговор по этой статье уголовного кодекса стал первым в истории Верховного суда Ингушетии. Цечоева признали виновным в приготовлении к госизмене: он собирался перейти на сторону противника, приобрел и хранил оружие и боеприпасы.

    Прокуратура требовала отправить его в колонию на 7,5 года. В суде заявили, что Цечоев признал вину и просил вынести ему справедливый приговор.

    ФСБ сообщала, что житель Ингушетии был задержан при попытке выезда из России для вступления в ряды ВСУ.

    Ранее Ростовский суд обвинил украинку в шпионаже в пользу ВСУ и приговорил к десяти годам колонии.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 11:38 • Новости дня
    Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ордена Мужества передали родственникам членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

    Согласно сообщению пресс-службы, родственникам погибших передали ордена Мужества, передача состоялась на траурном митинге, передает ТАСС.

    Ранее в Оренбурге началась церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76.

    Коментарии (2)
    8 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Суд в Ростове вынес приговор за шпионаж гражданке Украины

    Ростовский суд обвинил украинку в шпионаже в пользу ВСУ и приговорил к 10 годам колонии

    Tекст: Вера Басилая

    Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Украины за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, ее приговорили к десяти годам колонии за передачу сведений о ВС России, сообщили в УФСБ по Ростовской области.

    В УФСБ сообщили, что, приехав в Россию, украинка позвонила сотруднице СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений российских войск, о маршрутах движения техники и личного состава Российской армии, передает ТАСС.

    Женщина во время визитов в Ростовскую область фиксировала и передавала сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военной техники. Ее признали виновной в шпионаже и приговорили к десяти годам колонии общего режима.

    Ранее жителя Хабаровска, готовившего покушение на военных, заключили под стражу.

    Коментарии (2)
    8 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Авиация ВКС России сбила в небе ДНР украинский самолет Су-25

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки истребители российских Воздушно-космических сил сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Новотроицкого Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    Кроме того, средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО Vampire чешского производства, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Также уничтожено 73 украинских беспилотника в районах Ягодного Харьковской области, Кременной ЛНР, Новомихайловки, Николаевки ДНР и Любимовки Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 040 БПЛА, 462 ЗРК, 14 938 танков и других бронемашин, 1218 РСЗО, 7995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 369 единиц спецтехники.

    Коментарии (0)
    9 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    Марочко: Киев использует HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование использует установки РСЗО HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на некотором удалении от линии боевого соприкосновения обнаружена работа нескольких РСЗО HIMARS, используемых как дежурное огневое средство группировки «Хортица». Они размещаются среди гражданских объектов, чтобы прикрыться ими от ответного огня, а в случае попадания в жилой массив обвинить ВС России в ударах по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    Ранее постпред РФ Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что если бы не работа украинской системы ПВО, то жертв среди мирных жителей Украины не было бы.

    Коментарии (0)
    9 февраля 2024, 09:11 • Новости дня
    Боец: Порядка 70% солдат ВСУ под Донецком погибают из-за налетов российских БПЛА

    Боец Лего: Порядка 70% солдат ВСУ под Донецком погибают в результате налетов российских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты беспилотной авиации подразделения «Спарта» ежедневно совершают не менее 30 налетов на позиции украинских сил под Донецком, в результате атак погибает порядка 70% украинских военнослужащих, сообщил боец с позывным «Лего».

    По его словам, ежедневно совершается не менее 30 налетов на позиции ВСУ, порядка 70% солдат которых погибают либо под завалами, либо от взрывов, либо подрываются на минах при попытке выбраться из разбитых окопов, передает ТАСС.

    Лего добавил: в случае, если украинскому солдату все-таки удается выжить после атаки беспилотника, он пытается добраться до ближайших позиций, раскрывая места их расположения.

    Ранее в центре БПЛА в ДНР рассказали о подготовке пилотов дронов-камикадзе.

    Коментарии (0)
    Главное
    Шойгу посетил пункт управления группировки «Запад»
    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому
    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
    СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
    Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею
    По факту гибели президента федерации карате Петербурга возбуждено дело
    Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы стал самым крупным в новейшей истории

    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

    Индия считает, что мир должен ее благодарить за покупку российской нефти, а не ругать. Ранее в ЕС были призывы запретить Индии поставлять бензин и дизель из российской нефти. Как именно Индия спасла мир от рецессии? Подробности

    Перейти в раздел

    Второе место на выборах президента России несет свои плюсы

    В России завершился один из ключевых этапов президентской избирательной кампании. Процедуру выдвижения и регистрации прошли четыре политика. И хотя лидер предвыборной гонки очевиден, живой интерес в экспертной среде вызывает вопрос о том, кто и с каким результатом займет на выборах президента второе место – и тем самым получит дополнительные преимущества в ходе следующих выборов в Госдуму. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............