Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.0 комментариев
Кобахидзе назвал приоритетом победу «Грузинской мечты» на выборах в парламент
Новый премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал приоритетом победу «Грузинской мечты» на выборах в парламент в 2024 году
Ираклий Кобахидзе, который в четверг, 8 февраля, был избран премьер-министром Грузии, назвал приоритетом победу «Грузинской мечты» на предстоящих выборах в парламент, запланированных на 26 октября 2024 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
По словам грузинского премьера, только это поможет «спасти Грузию и избежать сценарий украинизации нашей страны».
Он отметил, что рейтинг правящей партии близок к 60 процентам.
Ираклий Кобахидзе сказал, что политика правительства будет основываться на принципах сохранения мира и стабильности и на экономическом прогрессе.
Ранее сообщалось, что парламент Грузии в четверг выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе на пост премьер-министра страны, за проголосовало 84 депутата, против – 10 при кворуме 76.
Кобахидзе назвал «одной из важнейших внешнеполитических задач» урегулирование конфликта с Россией, а также «полную интеграцию в европейские и евроатлантические структуры».