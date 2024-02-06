До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Песков заявил об ожидании Россией результатов расследования диверсии на «Северных потоках»
Россия с интересом ожидает результатов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток», Москва неоднократно запрашивала данные расследования, но ни разу не получила ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нам данные не представляли», – сказал он, передает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что диверсию против критически важной международной инфраструктуры нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком.
При этом пресс-секретарь главы государства не стал комментировать уточняющий вопрос о российском расследовании диверсии.
Ранее сообщалось, что Дания отказалась помогать России при расследовании подрывов «Северных потоков».