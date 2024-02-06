  • Новость часаРоссийские войска на Донецком направлении за сутки отразили семь атак ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией
    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    Президент Грузии обвинила Россию в «гибридной войне»
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки
    В Кремле допустили «особые решения» по Арктическому совету
    Эксперт: Аудит ВСУ поможет Зеленскому отправить в отставку Залужного
    Религиовед указал на гибридную войну властей Эстонии против православия
    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике
    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории

    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    9 комментариев
    6 февраля 2024, 14:11 • Новости дня

    Австрийский полковник рассказал о продвижении ВС России на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы в зоне специальной военной операции продвигаются сразу по нескольким направлениям, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью германскому каналу NTV.

    По его словам, российские войска продвигаются вперед на девяти участках фронта, в том числе в районе Купянска и Авдеевки, передает ТАСС. Райнер указал, что украинским войскам не удается остановить российские атаки.

    Ранее ВС России уничтожили САУ Krab и М-777 на Купянском направлении.

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

    Коментарии (26)
    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

    Коментарии (17)
    6 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.

    Коментарии (16)
    5 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц не увидел признаков скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт России и Украины продолжается «почти два года» и «конца этому не видно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц призвал Европу продолжить поддерживать Украину, отметив, что Берлин направит на поддержку украинских войск поставками вооружений свыше 7 млрд евро в 2024 году. Шольц заверил, что поддержка Киева продолжится, пока это необходимо. Он также выразил надежду, что Конгресс США «примет решение сделать необходимую поддержку финансово возможной», передает ТАСС.

    Напомним, Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Коментарии (13)
    6 февраля 2024, 06:49 • Новости дня
    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил о падении украинского БПЛА с последующей детонацией в Белгородской области

    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали город Губкин, в результате падения БПЛА с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что повреждения получили четыре частных жилых домовладения, «выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы».

    Напомним, в воскресенье ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

    Коментарии (7)
    6 февраля 2024, 00:57 • Новости дня
    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области

    В связи с угрозой со стороны БПЛА в морских портах Ленинградской области введен режим повышенной готовности

    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за возможных атак украинских беспилотников в морских портах Ленинградской области вводится режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря.

    Как сообщается в соответствующем распоряжении, касающемся порта Усть-Луга, основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины.

    Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов, передает РИА «Новости».

    Как уточняет РБК, указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В январе произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия.

    Коментарии (5)
    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

    Коментарии (6)
    6 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Суд заочно арестовал писателя Акунина

    Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Акунина

    Суд заочно арестовал писателя Акунина
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за призывы к терроризму и распространение ложной информации о ВС России.

    В отношении Акунина избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно сроком на два месяца. Мера начнет исчисляться после его задержания, передает ТАСС.

    Ранее Акунина объявили в розыск.

    Также в России против Акунина возбуждено дело о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России.

    Коментарии (5)
    6 февраля 2024, 07:29 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над Белгородской областью

    Минобороны России сообщило о перехвате средствами ПВО семи украинских беспилотников над Белгородской областью

    Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с использованием семи беспилотников, БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    Средствами ПВО все БПЛА были перехвачены. Для атаки украинские войска использовали беспилотники самолетного типа, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате падения БПЛА с последующей детонацией в городе Губкине никто не пострадал.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    На Украине заочно предъявили обвинение российскому генералу Резанцеву

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому генерал-лейтенанту, командующему 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Якову Резанцеву.

    СБУ обвинила Резанцева в «ведении агрессивной войны». Утверждается, что он осуществлял командование российскими подразделениями на Херсонском направлении, передает ТАСС.

    Ранее на Украине предъявили обвинение в коллаборационизме председателю Народного совета ДНР, Герою ДНР и командиру батальона «Спарта» Артему Жоге.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2024, 17:28 • Новости дня
    Названо количество заключивших контракт с ВС России москвичей в 2023 году

    Более 20 тыс. человек заключили контракт в 2023 году в московском пункте отбора

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 20 тыс. человек заключили контракт на военную службу в московском пункте отбора на службу по контракту в ВС России, этом доложили министру обороны России Сергею Шойгу во время совместного посещения пункта с мэром столицы Сергеем Собяниным.

    Как сообщили в Минобороны, начальник пункта отбора доложил Шойгу, что в течение 2023 года контракт на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тыс. кандидатов, передает ТАСС.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в 2023 году в интересах объединенной группировки войск ВС России привлекли свыше 500 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2024, 06:27 • Новости дня
    В Киеве рассказали об аудите действий ВСУ

    Подоляк сообщил об аудите действий вооруженных сил Украины за два года

    В Киеве рассказали об аудите действий ВСУ
    @ Davyd Arakhamia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти запустили аудит действий вооруженных сил Украины за два года, сообщил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

    Как заявил Подоляк, в Киеве «оценивают» то, что «произошло за эти два года». Решения будут «приниматься или не приниматься» с учетом результатов аудита. «Это же нормально», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2024, 22:39 • Новости дня
    Посольство России захотело обсудить с властями США уничтожение Украиной Ил-76

    Российское посольство попыталось добиться встреч с представителями Белого дома для обсуждения уничтожения Украиной Ил-76

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина сбила российский самолет Ил-76, сообщил источник.

    Источник ТАСС сообщил, что добиваться встреч с представителями Белого дома и Госдепа российские дипломаты стали сразу после того, как украинские войска сбили Ил-76.

    В свою очередь, замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател на регулярном брифинге не стал комментировать информацию о том, что самолет был сбит при помощи американского ЗРК Patriot, переадресовав вопрос Украине.

    24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. ВСУ сбили самолет ракетами MIM-104A комплекса Patriot.

    Коментарии (3)
    6 февраля 2024, 05:26 • Новости дня
    Украина не ответила на запрос Москальковой о сбитом ВСУ Ил-76

    Украинский омбудсмен не ответил на запрос Москальковой о сбитом ВСУ самолете Ил-76

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец не ответил на российский запрос о сбитом вооруженными силами Украины российском самолете Ил-76, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

    Москалькова сообщила в Telegram, что Лубинец обратился к ней «с рядом вопросов», касающихся крушения самолета. Она также «обратилась к нему по вопросу предоставления информации» о ракетных обстрелах Белгорода. Хотя «прошло достаточно времени», украинская сторона так и не ответила, продемонстрировав «преступное безразличие к жизням беззащитных людей».

    По словам Москальковой, сильнее всего «поражает отсутствие реакции международных органов и правозащитных организаций», которое «позволяет украинским вооруженным формированиям убивать мирное население: женщин, детей, стариков, не щадя даже своих граждан».

    Москалькова призвала международное правозащитное сообщество и мировые СМИ прекратить закрывать глаза на «вопиющие факты геноцида мирного населения со стороны киевского режима». Она подчеркнула, что, игнорируя преступления Киева, правозащитники и СМИ становятся «соучастниками».

    «Как сказал польский и советский писатель Бруно Ясенский: «Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят предательства и убийства», – говорится в сообщении.

    24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. ВСУ сбили самолет из ЗРК Patriot.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2024, 23:55 • Новости дня
    ОАЭ выразили готовность способствовать смягчению последствий кризиса на Украине

    Президент ОАЭ заявил Путину о готовности поддержать инициативы по смягчению последствий кризиса на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что ОАЭ готовы поддерживать все инициативы, способные смягчить гуманитарные последствия украинского кризиса.

    Президент ОАЭ подчеркнул, что его страна придерживается «последовательного подхода к поддержанию мира и стабильности». Также он выразил Путину благодарность за «успех посреднических усилий ОАЭ в процессе недавнего обмена военнопленными» между Москвой и Киевом, передает ТАСС со ссылкой на WAM.

    Напомним, Путин и президент ОАЭ провели телефонный разговор. Российский лидер поблагодарил Эмираты за посредничество в обмене пленными с Украиной.

    Коментарии (0)
    Главное
    Украина призвала Грузию «не политизировать» дело о провозе взрывчатки в Россию
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    Австрийский полковник рассказал о продвижении ВС России на Украине
    Песков прокомментировал ситуацию с полным запретом VPN-сервисов
    «Современник» отменил показы спектакля по пьесе Улицкой
    Стало известно о госпитализации Боярского
    Суд заочно арестовал писателя Акунина

    Россия пополняет казну и резервы

    Нефтегазовые доходы России продолжили расти в начале года. Появившиеся дополнительные деньги позволили возобновить пополнение резервов страны. Однако ситуация сложилась неоднозначной, и риски для снижения доходов страны никуда не делились. Почему доходы России растут и что может этому помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией

    Вот уже несколько месяцев всю Финляндию сотрясают масштабные забастовки, и во вторник как раз начинается очередная. Протестуют все – и транспортники, и студенты, и работники почты, и коммунальщики. Миллионы финнов недовольны урезанием пособий, уменьшением зарплат и ухудшением условий труда. И все это прямо связано с обрушением экономических связей с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............