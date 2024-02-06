Журналист Репке: Промедление с законом о мобилизации несет угрозу ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что с военной точки зрения каждую неделю, в которую не проводится мобилизация, российские силы приближаются все ближе к Киеву, передает РИА «Новости».

При этом Репке признал, что он находится не в том положении, чтобы призывать украинцев идти на фронт.

Между тем, напомнил журналист, прошло уже шесть недель с того момента, как на Украине предложили призывать больше людей в ряды ВСУ, однако Киев так и не принял решение это сделать.

Напомним, правительство Украины внесло в Раду исправленный законопроект о массовой мобилизации на фоне слухов о скорой отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.