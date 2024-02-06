До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
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Журналист Репке: Промедление с законом о мобилизации несет угрозу ВСУ
Затягивание принятия закона о мобилизации на Украине угрожает положению ВСУ, заявил журналист Юлиан Репке в соцсети Х (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).
Он отметил, что с военной точки зрения каждую неделю, в которую не проводится мобилизация, российские силы приближаются все ближе к Киеву, передает РИА «Новости».
При этом Репке признал, что он находится не в том положении, чтобы призывать украинцев идти на фронт.
Между тем, напомнил журналист, прошло уже шесть недель с того момента, как на Украине предложили призывать больше людей в ряды ВСУ, однако Киев так и не принял решение это сделать.
Напомним, правительство Украины внесло в Раду исправленный законопроект о массовой мобилизации на фоне слухов о скорой отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.