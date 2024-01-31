Мобилизация на Украине: новые правила

Дмитрий Губин
Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера
До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.
Тимофей Бордачёв
Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций
Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.
Василий Стоякин
Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики
Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.