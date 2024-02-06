Хуситы атаковали американское и британское суда в Красном море

Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что военно-морские силы Йемена провели две военные операции в Красном море, первая из которых была направлена против американского судна Star Nasia, вторая – против британского судна Morning Tide, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

Как заверил Сариа, оба судна подверглись «прямым и точным» ударам, которые были нанесены противокорабельными ракетами.

Напомним, США и Британия нанесли массовые авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Атака уже вызвала бурную реакцию как в мировом сообществе, так и в самих Штатах.

