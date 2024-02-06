До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Хуситы атаковали американское и британское суда в Красном море
Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море
Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало одно американское и одно британское судно в акватории Красного моря, заявил военный представитель организации Яхья Сариа.
Уточняется, что военно-морские силы Йемена провели две военные операции в Красном море, первая из которых была направлена против американского судна Star Nasia, вторая – против британского судна Morning Tide, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.
Как заверил Сариа, оба судна подверглись «прямым и точным» ударам, которые были нанесены противокорабельными ракетами.
Напомним, США и Британия нанесли массовые авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Атака уже вызвала бурную реакцию как в мировом сообществе, так и в самих Штатах.