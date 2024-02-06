В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.13 комментариев
ВСУ сбросили боеприпас с дрона на автобус в Донецке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили боеприпас с беспилотника на маршрутный автобус в Донецке, сообщили в оперативных службах ДНР.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что зафиксирован сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Киевском районе Донецка. Информация о жертвах и пострадавших уточняется, передает ТАСС.
Ранее в Донецке детский сад получил повреждения в результате обстрела ВСУ.
Между тем украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком.