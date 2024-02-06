Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили семь атак ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения Южной группировки смогли за сутки занять более выгодные рубежи и позиции, отразили семь атак ВСУ и поразили живую силу и технику украинской армии у Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла на этом направлении до 290 человек, танк, две БМП. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубица «Мста-Б», а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских военных. Поражены живая сила и техника 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны у Старомайорского, Урожайного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

На этом направлении ВСУ потеряли до 195 человек и танк. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация» и «Гвоздика».

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад и 18-й бригады нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 35 человек.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной бригады у Ямполовки в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Торского (ДНР) и Серебрянки.

Украинская сторона потеряла на этом направлении до 240 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянка и Пятихаток (Запорожская область). Украинская сторона потеряла свыше 95 человек, две бронемашины и два пикапа. При контрбатарейной борьбе поражены орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России за сутки уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ. Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS. Также уничтожены 30 украинских дронов.