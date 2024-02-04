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В Токио движение поездов приостановлено из-за крупного пожара
Движение поездов по одной из самых загруженных кольцевых линий Токио частично остановлено из-за крупного пожара в одном из районов японской столицы.
Возгорание произошло в ресторане, расположенном возле станции Омори в районе Ота, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора железнодорожного сообщения JR East.
Из-за пожара было приостановлено движение на одном из участков кольцевой линии Яманотэ и ряде других веток. Из остановившихся поездов были эвакуированы 800 пассажиров, один человек пострадал.
Отмечается, что огонь уже перекинулся на соседние здания, на месте возгорания работают 24 пожарных расчета, которые пытаются локализовать огонь.