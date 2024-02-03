ФСБ сообщила о росте потока иностранных туристов в Россию

ФСБ: Поток иностранных туристов в Россию в 2023 году вырос в 3,5 раза

Tекст: Валерия Городецкая

В период с января по декабрь 2023 года число поездок иностранцев в Россию выросло на 18,6% относительно аналогичного периода 2022 года, передает РБК. За прошлый год иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз. В 2022 году этот показатель составил около 13 млн раз.

В основном, иностранцы приезжали в Россию из стран ближнего зарубежья. На 26,7%, до 2,4 млн, выросло число въездов из Казахстана. Также увеличился поток из Узбекистана (+52%) и Таджикистана (+36%).

На 30,8% увеличилось число въездов граждан ЕС в Россию. Число поездок выросло как из граничащих с нашей страной европейских государств, таких как Латвия, Литва, Финляндия, Эстония и Польша, так и из государств, с которыми у России нет сухопутной границы, – Германии, Кипра, Италии и Испании. Чаще всего Россию посещали граждане Эстонии и Германии.

В туристических целях в январе-декабре 2023 года иностранцы посещали Россию в 3,5 раза чаще, чем в течение аналогичного периода 2022 года, – 670,7 тыс. раз против 200 тыс. раз. Лидером по числу турпоездок в Россию стал Китай (199,8 тыс.), далее идут Германия, Турция, ОАЭ и Туркменистан.

Также с целью туризма в Россию приезжали граждане Эстонии (14,5 тыс. поездок), Латвии (13,2 тыс.), Польши (13,1 тыс.) и Финляндии (7 тыс.).

Ранее сообщалось, что турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое.