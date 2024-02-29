Москвичам сказали, когда придет весеннее тепло

Москвичам пообещали весеннюю погоду во второй декаде апреля

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Москве выпало огромное количество снега – в 1,5 раза превышающее норму, поэтому на весеннее тепло и сход снежного покрова следует рассчитывать только в апреле, передает ТАСС.

Леус добавил, что в марте также будут теплые дни, но именно во второй половине апреля начнется такая весна, «когда жизнь начинает оживать в природе».

Синоптик также рассказал, что последний день зимы не побьет температурный максимум зимы в Москве, температура воздуха прогреется только до 2–4 градусов тепла.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что погода в мире в 2024 году ожидается теплее, чем в прошлом, но климатическое явление Эль-Ниньо, которое приносит жару в экваториальную часть Земли, не скажется на погоде в России предстоящим летом.

