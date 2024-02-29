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Стоимость нефти продолжила снижаться
Мировые цены на нефть продолжили снижение среды, но меньшими темпами
Мировые цены на нефть в четверг продолжили слабо опускаться после более заметного снижения среды.
Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.56 опускается на 0,05%, достигая 82,11 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на еще более символические 0,03%, до 78,52 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что накануне стоимость марки Brent сократилась в цене на 1,8%, а WTI – на 0,4%.
Мировые цены перешли к снижению после публикации данных о росте запасов сырья в США. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли сильнее прогноза – на 4,2 млн баррелей, хотя прогнозировалось увеличение лишь на 2,7 миллиона. Причем этот показатель увеличился пятую неделю подряд.