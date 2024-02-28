Испания отказалась отправлять войска на Украину

Tекст: Александра Юдина

По его словам, испанских войск на Украине нет и не будет, так как власти королевства хотят и в Газе, и на Украине мира и уважения международного права, передает ТАСС.

Как в свою очередь отметила глава Минобороны Маргарита Роблес, гипотетическая отправка европейских войск на Украину спровоцировала бы эскалацию конфликта.

Ранее в Испании заявили о нежелании стран быть в плохих отношениях с Россией.