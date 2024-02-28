Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник
ПВО сбила ночью над Белгородской областью украинский беспилотник
Российские средства ПВО в ночь на 28 февраля над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
«Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА по объектам на территории России», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник поджег поле в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Главков, дроны выпустили украинские военные во вторник во второй половине дня. При этом в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, там сбили дрон самолетного типа у поселка Разумное.