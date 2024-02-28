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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

    17 комментариев
    28 февраля 2024, 07:17 • Новости дня

    ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

    ПВО сбила ночью над Белгородской областью украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО в ночь на 28 февраля над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

    «Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА по объектам на территории России», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области

    Ранее сообщалось, что украинский беспилотник поджег поле в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Главков, дроны выпустили украинские военные во вторник во второй половине дня. При этом в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, там сбили дрон самолетного типа у поселка Разумное.

    27 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Во Франции объяснили миссию своих военных на Украине

    Глава МИД Франции Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте

    Во Франции объяснили миссию своих военных на Украине
    @ REUTERS/Sergei Karpukhin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные военные могут присутствовать на Украине не с целью участия в боевых действиях, а для оказания некоторых видов помощи, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    В ходе заседания Национального собрания Франции Сежурне призвал рассмотреть новые варианты поддержки Украины, в частности в вопросах разминирования, борьбы с киберугрозами и производства оружия на украинской территории, передает ТАСС.

    Для этих целей может потребоваться присутствие западных военных на Украине «без пересечения черты соучастия в конфликте», отметил министр.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

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    27 февраля 2024, 11:08 • Новости дня
    Испания озвучила новую версию убийства летчика-предателя Кузьминова
    Испания озвучила новую версию убийства летчика-предателя Кузьминова
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Испанские следователи полагают, что летчика-перебежчика Максима Кузьминова, проживавшего в этой стране по украинскому паспорту, вычислили, когда он начал готовиться к приезду 52-летней матери, пишут СМИ.

    По информации El Mundo, женщина, которая покинула Россию еще до истории с угоном военного вертолета под предлогом поездки в Корею, должна была встретиться с сыном в Аликанте. В настоящее время, по информации издания, она находится на Украине, пишет «Лента.ру».

    Следствие в Испании считает, что Кузьминов совершил ошибку, возобновив старые связи. Он совершал звонки по украинскому мобильному телефону, который, вероятно, прослушивался.

    Газета El Pais ранее называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

    Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.

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    27 февраля 2024, 16:09 • Новости дня
    Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
    Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
    @ Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское правительство не имеет каких-либо планов крупномасштабного развертывания своих военнослужащих на Украине, заявили в канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.

    Представитель британского премьера отметил, что отправлять на Украину для поддержки ВСУ военнослужащих «сверх того небольшого числа», которое уже там находится, не планируется, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно.

    При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

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    27 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой

    Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams, так как другие закончились

    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ на Авдеевском направлении применили не менее взвода танков Abrams американского производства, которые ранее они упорно держали в резерве, поскольку на этом участке фронта все другие танки у них закончились, сообщил военный аналитик, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

    Мураховский уточнил РИА «Новости», что речь идет о трех или четырех машинах, которые ВСУ пришлось задействовать.

    Танки Abrams M1A1 FEP, по его словам, имеют урезанную версию бронирования. В частности, с них сняли комплекты урановой брони. Кроме того, на танках установлена урезанная версия комплекта связи.

    Также, по словам военного аналитика, эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств борьбы с беспилотниками.

    Для российских военных это легкая цель, заключил Мураховский.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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    27 февраля 2024, 21:08 • Новости дня
    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией

    Депутат Манукян считает возможный визит Зеленского в Ереван точкой невозврата в отношениях с Россией

    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы, заявила в парламенте оппозиционный депутат от фракции «Армения» Арегназ Манукян.

    Манукян считает, что визит Зеленского будет организовывать Запад, чтобы заставить открыть второй фронт против России, передает ТАСС.

    По словам депутата, ситуацией может воспользоваться Азербайджан, чтобы напасть на Армению, а премьер Никол Пашинян намерен стать «армянским Зеленским или Саакашвили».

    Ранее СМИ сообщали, что визит Зеленского в Ереван запланирован на март. Представители партии Пашиняна не исключили возможность организации такого визита.

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    27 февраля 2024, 13:47 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ за время спецоперации

    Шойгу: ВСУ за время спецоперации потеряли свыше 444 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ за время спецоперации
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев,
    Ольга Никитина

    Украинская армия за время проведения спецоперации лишилась нескольких сотен тысяч военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    Всего за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, сообщил Шойгу на коллегии Минобороны. Его слова приводятся в Telegram-канале МО России.

    По словам главы военного ведомства, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ за два года конфликта составили якобы 31 тыс. человек.

    Как заявил Шойгу, российские силы после взятия под контроль важного Авдеевского узла обороны противника улучшают свое положение на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

    На всех направлениях с начала 2024 года, по словам Шойгу, от нацистов освобождено около 327 квадратных километров территории новых регионов России. Российские силы «непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность», подчеркнул глава Минобороны.

    Боевой потенциал ВСУ снижается, констатировал Шойгу. «После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», – сообщил он.

    Резервы противника уничтожаются Объединенной группировкой войск, ВСУ не позволяют осуществить переброску сил на линию боевого соприкосновения и не дают возможности контратаковать российские позиции, отметил Шойгу.

    Шойгу назвал это свидетельством бесперспективности стратегии США по «сдерживанию» России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Он заверил, что Минобороны продолжит выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

    Также Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.


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    27 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского

    Украинская разведка: Зеленского могут попытаться свергнуть весной

    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    «Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте – мае 2024 года, может быть предпринята попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского, легитимность которого будет поставлена под сомнение, полагают в комитете по вопросам разведки при украинском президенте.

    Разведка Украины считает, что в ближайшие недели произойдут «попытки разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира». Причем так называемый Майдан-3 якобы планирует Россия, которая при помощи «информационных вбросов» будет ставить под сомнение легитимность Зеленского, передает ТАСС.

    По данным украинских разведчиков, ситуацию на Украине попытаются раскачать к первой половине июня, что должно помочь нанести военное поражение на востоке Украины.

    Кроме того, как считают в Киеве, Москва якобы планирует каким-то образом распространять среди населения Украины панические настроения и уныние, а также рассорить Украину с западными союзниками, сорвать поставки оружия и мобилизацию. Комитет призывает граждан Украины и западных партнеров усилить «всеобъемлющие меры безопасности».

    Ранее в ноябре прошлого года Зеленский заявил, что на Украине готовится новый Майдан. Между тем офис Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий.

    Коментарии (19)
    27 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что возможная общая граница с Россией пробуждает «плохие воспоминания»

    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие общей границы с Россией отвечает национальным интересам Венгрии, которая сохранила плохие воспоминания о рубежах с СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи в Праге с лидерами стран Польши, Словакии и Чехии.

    Слова премьера Венгрии о нежелательности общей границы с Россией приводит интернет-издание Index, передает ТАСС.

    Орбан признал, что ему довелось участвовать в самой сложной встрече лидеров стран так называемой Вишеградской группы, куда также входят Польша, Словакия и Чехия. Премьер-министры осудили действия России на Украине, но придерживаются разных мнений о помощи Киеву. Так, Польша и Чехия выступают за поставки оружия, а Венгрия и Словакия призывают к мирным переговорам.

    Ранее Орбан заявил, что Россия сохранит и дальше свое военное превосходство над Украиной, однако сам конфликт может быть решен только путем переговоров. До этого Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины.

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    27 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «План мира», который президент Украины Владимир Зеленский хочет передать Москве, является ультиматумом России, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

    «Он [Зеленский] сказал, что это [передача России «плана мира»] не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком, передает ТАСС.

    Глава МИД России подчеркнул, что ранее предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом».

    Ранее МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине.

    Коментарии (27)
    27 февраля 2024, 10:11 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ взяли штурмом два дома в Запорожской области

    ФСБ для предотвращения теракта в Запорожской области штурмовала два дома

    Сотрудники ФСБ взяли штурмом два дома в Запорожской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники ФСБ с целью предотвращения в Запорожской области теракта с применением аналога боевого отравляющего вещества, который готовили спецслужбы Украины, пошли на штурм двух частных домов.

    На видео, предоставленном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, видно, как силовики с оружием проходят по двору в один частный дом, где задерживают одного человека. Также показан штурм второго дома, где также были произведены задержания, передает ТАСС.

    Задержанного спросили, зачем он хранил взрывчатое вещество. Тот ответил, что его «попросили просто сохранить у себя».

    Ранее во вторник сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла совершение украинскими спецслужбами теракта на территории Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ».

    Коментарии (9)
    27 февраля 2024, 15:42 • Новости дня
    Лавров раскрыл цели «семейных фотографий» Зеленского с мировыми лидерами
    Лавров раскрыл цели «семейных фотографий» Зеленского с мировыми лидерами
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС советует президенту Украины Владимиру Зеленскому собирать как можно больше стран на «посиделки» вокруг его «формулы мира» и делать на них «семейные фотографии», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.

    Лавров рассказал, что один из его «добрых товарищей показал, какие советы европейцы дают Зеленскому при организации вот этих вот посиделок вокруг «формулы мира». По его словам, главный совет – собрать как можно больше стран, пообещав им что угодно. Второй совет – ни в коем случае не распространять на любой из этих встреч какие-либо проекты документов, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что, согласно этим советам, «в каждой из таких встреч должна быть семейная фотография». И чем больше на этой фотографии будет народу, тем более убедительно, как они считают, будет разъяснение, что вот Россия, значит, сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству».

    Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирная конференция по Украине должна пройти как можно скорее в Швейцарии, точно в 2024 году. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

    Коментарии (10)
    27 февраля 2024, 16:17 • Новости дня
    Лавров назвал причину обсуждения отправки войск ЕС на Украину

    Лавров: В ЕС заговорили об отправке войск на Украину из-за отсутствия успехов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза заговорили об отправке своих военных на Украину в связи с отсутствием успехов в вопросе усиления поддержки Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На совместной пресс-конференции с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров заявил, что Евросоюзу не удается нарастить помощь Украине в виде поставок вооружений и боеприпасов, эта тема нередко становится причиной конфликтов между украинскими официальными лицами, передает РЕН ТВ.

    Он указал на то, что в Европе не все одобряют поставки вооружений на Украину. Лавров также напомнил о протестах фермеров в Словакии, Франции, Польше, Чехии и других странах ЕС из-за обилия дешевого украинского зерна на рынке.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину.

    Коментарии (8)
    27 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтону и его союзникам необходимо отказаться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского для решения украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Формула» Зеленского неприемлема, поэтому, чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США необходимо отказаться от ее продвижения, прекратить поддержку киевского режима и исполнить требования Москвы в вопросе обеспечения ее интересов безопасности в Европе, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 решили принудить Россию компенсировать убытки Украине.

    Коментарии (39)
    27 февраля 2024, 18:46 • Новости дня
    Зеленский решил сохранить легитимность с помощью Конституционного суда

    В офисе Зеленского хотят обратиться в КС относительно дальнейшей легитимности президента

    Зеленский решил сохранить легитимность с помощью Конституционного суда
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Офис президента Украины Владимира Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий, пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

    Перед судьями хотят поставить несколько вопросов. Офис планирует уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов в военных условиях. Также в планах уточнить вопрос о легитимности полномочий президента после 20 мая, передает ТАСС.

    Обращение в КС могут сделать депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». Уточняется, что некоторые участники команды Зеленского считают это обращение запоздалым. Также есть подозрение, что факт обращения в КС породит еще больше сомнений по поводу легитимности Зеленского после 20 мая.

    Ранее Зеленский выразил уверенность в победе в случае выборов на Украине.

    Коментарии (16)
    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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