Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
США и коалиция сбили пять беспилотников хуситов в Красном море
США и коалиция сбили пять беспилотных летательных аппаратов хуситов в Красном море
Военные корабли США и коалиции 27 февраля сбили над Красным морем пять беспилотных летательных аппаратов хуситов, представлявших угрозу для торговых судов и самих военных кораблей, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
«Двадцать седьмого февраля... авиация США и военный корабль коалиции сбили в Красном море пять одноразовых беспилотных летательных аппаратов поддерживаемых Ираном хуситов», – передает РИА «Новости» сообщение CENTCOM.
Отмечается, что аппараты были направлены из районов Йемена, которые находятся под контролем хуситов, и представляли угрозу торговым судам и кораблям коалиции в регионе.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.