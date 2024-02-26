Врачи назвали сроки возвращения Саакашвили в тюрьму

Военный аналитик оценил продвижение войск России в Работино

Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Работино приведет к обнулению успехов ВСУ в контрнаступлении

Tекст: Илья Абрамов

«Наиболее острая ситуация на Запорожском направлении сейчас складывается в районе села Работино. Судя по некоторым данным, бои ведутся в центре населенного пункта, так как ВСУ попытались контратаковать наши наступающие части с северных окраин. Кроме того, чуть менее напряженные столкновения происходят около Вербового», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«На западе Запорожского направления российская армия отбросила противника на окраину Пятихаток. В районе Каменского, почти на самом берегу Днепра, наши войска также срезают небольшой выступ, который противник смог создать в ходе летнего контрнаступления», – отмечает собеседник.

«В районе Времевского выступа ВС России продвигаются от Приютного, тем самым создавая угрозу для противника, обороняющегося в Урожайном и Старомайорском. Также наша армия обстреливает дорогу из Угледара в Новомихайловку, а в самом селе бои ведутся на юге и востоке населенного пункта», – подчеркивает он.

«Работино является символом летнего контрнаступления ВСУ. Российские войска, очевидно, хотят устранить те немногие успехи, которых смог добиться противник во время летнего контрнаступления. С этой точки зрения взятие данного населенного пункта будет знаковым событием. Сейчас мы стремимся освободить это село и занять все участки линии Суровикина», – акцентирует эксперт.

«Однако следует помнить, что Работино – это не первый символ для Украины. До этого были Мариуполь, Лисичанск и Артемовск. И все это Киев попытался стереть из памяти. Даже Авдеевку, которая была крупной крепостью ВСУ под Донецком, постигла та же судьба. Поэтому следует ожидать, что данное село также окажется в списке «забытых», – поясняет он.

«С военной точки зрения Работино не столь значимо. Тем не менее без взятия данного населенного пункта невозможно выровнять фронт и обеспечить его устойчивость. После возвращения ранее утраченных позиций мы, вероятно, сохраним давление на противника, вынуждая его держать силы в этом районе и отвлекая от других участков», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее российские войска вошли в село Работино, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления. ВСУ пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли». Противник потерял «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор Запорожской области указал на коренное изменение ситуации на фронте. Он заявил, что российские войска «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».

О том, что российские силы зашли в село сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ребята сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка. Под их огневым контролем весь населенный пункт. Большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», – сказал он.

Напомним, Рогов отмечал, что ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих. Однако он указал, что под Орехов было стянуто много резервов противника. Если ранее, по его мнению, данный участок фронта был донором, и отсюда отправляли боевиков в Авдеевку, Часов Яр, в сторону ЛНР и Харьковской области, то теперь Украина снова начала перебрасывать на Запорожское направление живую силу и технику.

Минобороны в своем Telegram-канале накануне сообщило, что в районе Работино были отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 американского производства.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успех под Авдеевкой дал российским войскам преимущество на других участках фронта, в том числе и под Работино.