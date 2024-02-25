  • Новость часаЗахарова резко высказалась о словах Зеленского о потерях ВСУ
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    В Крыму назвали сумму иска к Украине из-за энергоблокады
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    На Украине заявили о неспособности Зеленского решить ситуацию с Польшей
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Палестино-израильский конфликт может добить Египет

    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    9 комментариев
    25 февраля 2024, 20:47 • Новости дня

    Захарова резко высказалась о словах Зеленского о потерях ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный предстатель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ якобы в 31 тыс. человек, заявила, что он врет, и это понимает каждый гражданин Украины.

    По ее словам, Зеленский перестал «считать за людей» население оставшихся частей Украины. Она указал, что «граждане Украины – для него не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

    Блогеры и журналисты высмеяли заявление Зеленского. Они отметили нереалистичность потерь в 31 тыс. человек.

    24 февраля 2024, 21:41 • Новости дня
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине

    Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, следует из совместного заявления лидеров G7 в Киеве.

    В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.

    В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.

    Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.

    Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.

    Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.

    Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.

    Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.

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    25 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья

    «Страна.ua»: Жители Харькова начали срочно продавать жилье со скидкой до 50%

    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50%, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на местных риелторов.

    Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала, что столь глубокого кризиса на рынке недвижимости Харькова еще никогда не было, при этом цены упали на 50%, передает РИА «Новости». Она добавила, что люди настолько дешево продают с пониманием того, что они не вернутся в Харьков.

    По ее словам, квартиры в городе покупают жители пригорода и Харьковской области, при этом редко харьковчане покупают у харьковчан.

    Как пишет «Страна.ua», местные риелторы заявляют, что предложение на продажу квартир с каждым днем увеличивается, поэтому цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.

    Ранее российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.

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    25 февраля 2024, 18:58 • Новости дня
    Зеленский назвал потери ВСУ за два года конфликта
    Зеленский назвал потери ВСУ за два года конфликта
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

    При этом он отказался называть количество раненых, чтобы Россия не знала «сколько людей ушло с поля боя».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.

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    25 февраля 2024, 11:52 • Новости дня
    Ермак назвал сроки получения Украиной приглашения в НАТО

    В офисе президента Украины надеются получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который пройдет в июле в США, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, призвав Конгресс принять закон о финансировании НАТО вместо Украины.

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    25 февраля 2024, 10:47 • Новости дня
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Утраченные украинскими военными позиции не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Как указал Кулеба в интервью ABC, Украина действительно потеряла территории, однако они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта, передает РИА «Новости».

    В четверг ВС России на Донецком направлении освободили населенный пункт Победа.

    Напомним, в середине февраля российские войска освободили Авдеевку, а позднее – населенный пункт Крынки. ВСУ видят риски того, что могут оказаться в клещах в Угледаре.

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    25 февраля 2024, 15:10 • Новости дня
    Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Боррель предположил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

    Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исход украинского конфликта может решиться уже в ближайшие месяцы, заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

    Как указал Боррель в интервью для El Pais, Брюсселю нужно начать еще больше и активнее помогать Украине. По его словам, такой шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Киев мог продолжать сопротивляться России, передает Газета.Ru.

    Он добавил, что в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине. Боррель подчеркнул, что сопротивляться – это значит побеждать.

    Боррель, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он готов поддерживать гипотетические атаки ВС РФ на страны НАТО, отметил, что такие слова являются «ужасом», и призвал европейских лидеров «проснуться».

    Он резюмировал, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность европейских стран, поскольку Европа является «стареющим континентом в молодом мире» и осознала для себя опасность этого факта.

    Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Евросоюз считает, что сложившаяся на Украине ситуация является «тестом на наличие характера», они полны решимости показать готовность поддерживать Киев и без США. Кроме того, Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.

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    25 февраля 2024, 19:52 • Новости дня
    В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта
    В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогеры и журналисты высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта. Они отметили нереалистичность потерь в 31 тыс. человек.

    Так, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что судя по заявленному количеству погибших военнослужащих, «Зеленский живет где-то мае 2022 года».

    Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление украинского президента подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик».

    Эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что «за два года войны инфляция жизни украинских солдат выросла в 10 с лишним раз, составляя одну десятую от прежней стоимости».

    В свою очередь публицист и историк Егор Холмогоров написал, что, «если поверить Зеленскому и принять украинские потери убитыми меньше 5%, то останется предположить, что у ВСУ огромные небоевые потери, они сотнями тысяч вымирают от чумы, испанки и триппера и потому не могут сражаться с Россией».

    В Telegram-канале «Бати читают новости» отметили, что «значит за остальные сотни тысяч похоронные не выплачены, а украдены».

    Блогер Юрий Подоляка задался вопросом, зачем в таком случае Украине мобилизация.

    «Раз у ВСУ такие мизерные потери, то зачем вообще объявлять тотальную мобилизацию на Украине? А еще, почему ее до сих пор не объявляют в России и предпочитают обходиться добровольцами?» – написал он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» указала, что то, что Зеленский врет, говоря о количестве потерь в рядах ВСУ, понимает каждый гражданин Украины. По словам официального представителя МИД РФ, он перестал считать за людей население на Украине: они для него единицы, на которых можно получить еще денег от Запада.

    Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат».

    «Только возникает вопрос, а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины, и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат, в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО? Но никто не задаст ему такие вопросы, наверное, потому что нельзя лидеру свободного мира и просто честному парню, задавать такие неудобные вопросы», – заключил он.

    Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

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    25 февраля 2024, 13:18 • Новости дня
    На Украине признали несоответствие потребностей ВСУ в боеприпасах возможностям США и ЕС

    Минстратегпром: Потребности ВСУ в боеприпасах превышают возможности производства США и ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потребности ВСУ в боеприпасах превышают возможности производства США и Евросоюза, заявил на конференции «Украина. Год 2024» глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин.

    По его словам, Украина кратно наращивает производство боеприпасов, но насколько бы его ни нарастили, потребности ВСУ больше, чем производственные возможности США и ЕС, передает РИА «Новости».

    Камышин добавил, что Украина утроила производство вооружения, и теперь в сфере обороны работают 500 предприятий.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать.

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    24 февраля 2024, 21:22 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, есть раненые.

    Сотрудница ресторана рассказала, что было два прилета. По ее словам, в момент удара в ресторане находились 50-60 человек, передает РИА «Новости».

    Другой очевидец обстрела Владимир при обстреле ранение в ногу получил сотрудник ресторана, который ехал из магазина.

    Ранее при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли мирные жители.

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    25 февраля 2024, 09:58 • Новости дня
    Zeit: Бербок пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из-за воздушной тревоги была вынуждена провести около четверти часа в укрытии во время визита в Одессу, сообщает немецкая газета Zeit.

    По сообщению издания Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена на 15 минут спустилась в укрытие после сигнала воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Немецкий журнал Spiegel сообщает, что Бербок с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетила одесский порт.

    Ранее Бербок заявила, что Запад не препятствует переговорам Украины с Россией, а западные страны уже два года «неустанно работают» над миром.

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    25 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    В Берлине началось расследование проецирования фото и видео на посольство России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Берлине начали расследование проецирования фото и видео из зоны боевых действий на Украине на здание российского посольства, что делать ранее было запрещено, сообщили в пресс-службе полиции.

    Отмечается, что возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение Берлинского закона о свободе собраний, передает РИА «Новости».

    О начале проецирования полиции сообщила женщина около 6.15 утра субботы (8.15 мск). Проектор был установлен на контейнере, установленном на грузовике, проецирование окончилось около 6.40 утра, когда на место прибыла пожарная машина.

    Ранее сообщалось, что украинский конфликт обошелся Германии в сумму, превысившую 200 млрд евро.


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    25 февраля 2024, 15:02 • Новости дня
    В Киеве заявили о наличии у Украины ракет собственного производства дальностью 700 км

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина располагает ракетами собственного производства дальностью 700 километров, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

    Ракетную программу он назвал самой важной для Украины, а также добавил, что у республики «появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров», передает РИА «Новости».

    Ранее германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии – СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия – СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.


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    25 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских дрона в Белгородской области и четыре над Черным морем

    Российские силы ПВО сбили за ночь два украинских дрона в Белгородской области и четыре – над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области и еще четыре над Черным морем, сообщает Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по украинскому беспилотнику в зоне СВО. На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознают цель, а затем уничтожают ее. Также приведены переговоры военных между собой.


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    24 февраля 2024, 22:12 • Новости дня
    Главу полиции Волынской области задержали за перепродажу благотворительных машин

    На Украине задержали главу полиции Волынской области за перепродажу машин, завозившихся через благотворительный фонд

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силовики задержали главу Национальной полиции Украины по Волынской области Юрия Крошко, которого подозревают в перепродаже автомобилей, ввозившихся в страну через благотворительный фонд.

    «Предварительно, по информации издания, были перепроданы 52 автомобиля. Ведется расследование», – сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан принял решение передать Украине устаревшие автомобили, не отвечающие экологическим требованиям и подлежащие утилизации, при условии, что машины будут использоваться в гуманитарных и медицинских целях.

    По его словам, жители Лондона, которые вместо того, чтобы отправить не отвечающие требованиям Ultra Low Emission автомобили на утилизацию, пожертвуют их Украине, получат из городского бюджета такую же выплату, как если бы они их утилизировали – 2 тыс. фунтов стерлингов.

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    25 февраля 2024, 15:49 • Новости дня
    В Одессе решили переименовать улицы в честь погибших на СВО националистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Одессы на юге Украины собираются назвать четыре улицы именами погибших в зоне спецоперации националистов из организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в России), формирования «Азов» (признано в РФ террористической организацией) и военнослужащих Военно-морских сил ВСУ.

    Как указала пресс-служба одесского горсовета, историко-топонимическая комиссия рекомендовала переименовать улицы в честь героев Украины. Отмечается, что жители Одессы во время электронного обсуждения поддержали данное решение, передает ТАСС.

    В частности, улицы Марии Демченко и Махачкалинскую планируют назвать именами погибших в 2022 году старшего лейтенанта Дениса Максишко, который служил в добровольческом корпусе «Правый сектор», и майора полка «Азов» Виталия Блажко соответственно. Улицы Якутскую и Каманина собираются переименовать в улицы Игоря Бедзая и Валерия Самофалова, которые также погибли в 2022 году, входящие в состав украинских ВМС.

    Ранее одесский суд отменил решение о переименовании двух улиц в поселке Доброслав в честь предводителя Организации украинских националистов Степана Бандеры и боевиков Украинской повстанческой армии.

    В ноябре на территории Градижской общины в Полтавской области переименовали 80 улиц, в том числе названную в честь уроженца региона Николая Гоголя, а также Владимира Маяковского и Петра Чайковского.

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