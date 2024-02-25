Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Боррель предположил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Боррель в интервью для El Pais, Брюсселю нужно начать еще больше и активнее помогать Украине. По его словам, такой шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Киев мог продолжать сопротивляться России, передает Газета.Ru.

Он добавил, что в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине. Боррель подчеркнул, что сопротивляться – это значит побеждать.

Боррель, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он готов поддерживать гипотетические атаки ВС РФ на страны НАТО, отметил, что такие слова являются «ужасом», и призвал европейских лидеров «проснуться».

Он резюмировал, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность европейских стран, поскольку Европа является «стареющим континентом в молодом мире» и осознала для себя опасность этого факта.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Евросоюз считает, что сложившаяся на Украине ситуация является «тестом на наличие характера», они полны решимости показать готовность поддерживать Киев и без США. Кроме того, Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.