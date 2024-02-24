Форвард «Динамо» Гусев установил рекорд КХЛ по количеству очков за один чемпионат

Tекст: Вера Басилая

Гусев отличился голевой передачей в домашнем матче против владивостокского «Адмирала» (4:3 после овертайма). Теперь у него на счету – 86 очков (23 гола + 63 передачи) в 67 играх, передает ТАСС.

Он превзошел достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского «Металлурга» завершил регулярный чемпионат с 85 очками (48+37) по итогам 60 встреч.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Гусев подтвердил статус одной из главных звезд Фонбет. Он заявил, что такие результаты даются тяжелым трудом, плюс требуется понимание партнеров по звену. Морозов также отметил, что игра стала результативнее, появилось больше ярких хоккеистов, демонстрирующих высокий уровень.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля, плей-офф начнется 29 февраля.