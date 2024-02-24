СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.8 комментариев
Гусев установил рекорд КХЛ по количеству очков за один чемпионат
Форвард «Динамо» Гусев установил рекорд КХЛ по количеству очков за один чемпионат
Рекорд Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков по ходу одного регулярного чемпионата установил нападающий московского «Динамо» Никита Гусев.
Гусев отличился голевой передачей в домашнем матче против владивостокского «Адмирала» (4:3 после овертайма). Теперь у него на счету – 86 очков (23 гола + 63 передачи) в 67 играх, передает ТАСС.
Он превзошел достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского «Металлурга» завершил регулярный чемпионат с 85 очками (48+37) по итогам 60 встреч.
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Гусев подтвердил статус одной из главных звезд Фонбет. Он заявил, что такие результаты даются тяжелым трудом, плюс требуется понимание партнеров по звену. Морозов также отметил, что игра стала результативнее, появилось больше ярких хоккеистов, демонстрирующих высокий уровень.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля, плей-офф начнется 29 февраля.