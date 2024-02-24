СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны России.
В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области.
Ранее российские ПВО перехватили четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях.