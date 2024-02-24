Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.5 комментариев
Российские ПВО перехватили четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях
Средства ПВО России перехватили четыре украинских дрона самолетного типа в Курской, Липецкой и Тульской областях.
«В течение прошедшей ночи.. пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – подчеркнули в российском военном ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили в Курской и Тульской областях по одному беспилотнику, а в Липецкой – два.
Ранее сообщалось, что в Тульской области был сбит третий беспилотник за сутки. В Липецкой области власти проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где произошел пожар.