Российские ПВО перехватили четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях

Tекст: Денис Тельманов

«В течение прошедшей ночи.. пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – подчеркнули в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили в Курской и Тульской областях по одному беспилотнику, а в Липецкой – два.

Ранее сообщалось, что в Тульской области был сбит третий беспилотник за сутки. В Липецкой области власти проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где произошел пожар.