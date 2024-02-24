Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
В Липецкой области загорелся металлургический комбинат
В Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на металлургический комбинат, где начался пожар
Власти Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где в субботу ночью начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», – подчеркнул губернатор, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров. Через несколько часов пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.
Пострадавших в результате инцидента нет.