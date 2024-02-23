  • Новость часаБлинкен: Госдеп ввел санкции против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    3 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    33 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    12 комментариев
    23 февраля 2024, 23:39 • Новости дня

    Возгорание камыша на месте падения БПЛА на Кубани полностью ликвидировано

    Пожар на месте падения летательного аппарата на Кубани полностью ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожарные полностью потушили камыш, загоревшийся после падения летательного аппарата в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

    Отмечается, что площадь возгорания в районе хутора Трудовая Армения достигла 2,5 кв. м., а в 20:50 мск оно было локализовано, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров.

    Никто не пострадал, угроз жилым домам не было.

    22 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»

    Отец убитого в Испании перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»

    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»
    @ Vladyslav Musiienko/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отец убитого в Испании угнавшего в прошлом году российский военный вертолет летчика-перебежчика Максима Кузьминова полагает, что сына «убрали».

    По словам отца убитого, «предателей не уважает ни одна сторона конфликта –  ни враги, ни свои», передает RT.

    Он также отметил, что это был вопрос времени – рано или поздно такого человека «уберут».

    «Человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они, наверное, сами убрали его», – заявил отец Кузьминова, имея в виду украинские спецслужбы.

    Кроме того, отец убитого перебежчика предположил, что некую роль в поступке сына сыграл тот факт, что мать летчика «завербовали за границей».

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет.

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    21 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Стали известны подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании

    Mundo: Перебежчик Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос всего несколько дней

    Tекст: Александра Юдина

    Найденный мертвым в Испании российский перебежчик Максим Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней, пишет испанская газета Mundo.

    Издание указывает, что о российском дезертире никто не слышал ни в супермаркете, ни в ресторане или церкви, находящимися поблизости с тем местом, где было обнаружено тело, передает РИА «Новости».

    Газета также отмечает, что остается неизвестным, жил ли Кузьминов в том квартале, где полиция обнаружила его тело.

    Кроме того, газета отмечает, что на обнаруженных у российского перебежчика документах нашли его отпечатки.

    По информации пресс-службы гражданской гвардии Испании, во время расследования были найдены поддельные документы.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».

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    21 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря

    Госдума денонсировала соглашение с Британией о рыболовстве

    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря
    @ Maciej Olszewski/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.

    В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют», передает ТАСС.

    Отмечается, что денонсация соглашения не повлечет существенные внешнеполитические и экономические последствия, поскольку в 2022 году Британия приняла решение о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России.

    Документ позволял британским рыбакам ловить рыбу в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Рыболовным судам также разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

    Ранее британские СМИ писали, что запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда.

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    21 февраля 2024, 13:36 • Новости дня
    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М
    @ Искандер Асабаев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

    Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады России, передает ТАСС.

    В кабину одного из самолетов – за штурвал – Путин поднялся лично. Там он провел около десяти минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. «[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых.


    Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Напомним, Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России. Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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    21 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО

    Путин: ВС России добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС

    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент Владимир Путин.

    «Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

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    23 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна

    Политолог Бордачев: Заявления премьера Армении является политическими, а не юридическими

    Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Никол Пашинян своим заявлением о «заморозке» участия Армении в ОДКБ послал сигналы одновременно и Западу, и России. Москве на такие выпады остро реагировать не стоит. Тем более, что Устав ОДКБ не предполагает приостановку участия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев.

    «Начать стоит с того, что в уставе ОДКБ не предусмотрена процедура «заморозки» участия. Там есть возможность выхода и вывода другими странами государства из объединения. Таким образом, заявление премьер-министра Армении является риторическим приемом», – объяснил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «На деле же Пашинян охарактеризовал фактические отношения между Ереваном и совместными органами ОДКБ – неучастие республики в этой работе. Речь идет о политическом, а не юридическом заявлении», – добавил он.

    «Очевидно, что премьер посчитал уместным выступить в таком ключе, чтобы отправить определенные сигналы – выразить в очередной раз свое недовольство России и оказать Западу дружественный жест. При этом я не думаю, что Пашинян настолько продвинулся в своих размышлениях, что всерьез рассчитывает на какую-то действенную помощь со стороны Франции или США в области безопасности», – указал политолог.

    «И в этом контексте будет любопытно посмотреть на реакцию Баку. Потому что Азербайджан оказывает военное давление на Армению. И Ереван этому давлению полностью поддается, абсолютно потеряв способность хоть сколько-нибудь самостоятельно обороняться», – обращает внимание спикер.

    «Что касается России, я убежден, что Москва находится в постоянном контакте с правительством Армении, идет какой-то диалог. И делать какие-то резкие движения в этом плане, вероятно, не стоит», – заключил Бордачев.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ, сообщает France24. Комментируя возможность закрытия российской военной базы в Армении, Пашинян сказал, что сейчас «речь об этом не идет».

    При этом, как уточнили в ОДКБ, секретариат организации не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Там также предположили, что речь идет о потенциальном неучастии Армении в мероприятиях ОДКБ.

    Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Звезде» также указал на то, что республика не уведомляла стран-участниц о своих намерениях. «Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений», – сказал он.

    Напомним, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин указывал, что Пашинян «потребительски относился к ОДКБ и использовал договор для того, чтобы сложить с себя ответственность за потерянный Карабах».

    Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны и подчеркнул, что «союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», но «и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием на разных площадках, отношением».

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    21 февраля 2024, 00:55 • Новости дня
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российских военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп США.

    Ранее стало известно о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве».

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    22 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска очередную партию модернизированных БМП-1 «Басурманин», сообщили в его пресс-службе.

    Согласно сообщению пресс-службы, Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Там добавили, что во время ремонта были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы машин, передает ТАСС.

    Как отметили в холдинге, машины прошли все виды испытаний, в результате модернизации машины улучшили  боевые возможности.

    Напомним, во вторник «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) поставил в войска первую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3.

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    21 февраля 2024, 08:20 • Новости дня
    В зоне СВО вручили награды отличившимся в Авдеевке

    Минобороны: Герасимов вручил в зоне СВО госнаграды отличившимся в Авдеевке

    В зоне СВО вручили награды отличившимся в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки.

    Замминистра поблагодарил военных за доблесть и мужество, проявленные в бою, передает ТАСС.

    Кроме того, Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой «Центр» и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий на Авдеевском направлении.

    Напомним, ранее замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    21 февраля 2024, 04:36 • Новости дня
    В МИД назвали воровством попытки отчуждения российских активов

    МИД России пригрозил ответными зеркальными мерами в случае конфискации активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона примет зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества», –  сказал Галузин РИА «Новости», комментируя решение Рады об изъятии собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148.

    Галузин подчеркул: в МИД рассматривают «все варианты защиты  законных прав и интересов в случае конфискации активов, принадлежащих РФ». «Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования», – подчеркнул Галузин.

    Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух амолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    В итоге ВАКС частично удовлетворил иск к российскому ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» о конфискации части активов компании на Украине.

    В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

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    21 февраля 2024, 05:58 • Новости дня
    За освобождение Авдеевки присвоено 15 орденов Мужества

    Российские военные получили высшие госнаграды за освобождение Авдеевки

    Tекст: Денис Тельманов

    Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    «Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим 9-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО)», – передает ТАСС сообщение российского Минобороны.

    Горемыкин поздравил бойцов с высокими наградами, отметив их высокий боевой дух и профессионализм.

    «Настоящие воины: крепкие, смелые. На таких держится страна», – сказал Горемыкин.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. По словам Пушилина, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

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    22 февраля 2024, 14:26 • Новости дня
    Медведев: Россия может дойти до Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев находится под управлением интернациональной бригады противников Москвы во главе с США, оттуда исходит угроза существованию России, поэтому не исключено, что Российская армия может дойти до украинской столицы, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», – сказал он в интервью российским СМИ, передает РИА «Новости».

    Медведев также назвал украинских чиновников лишенными совести и страха за будущее своей страны марионетками, решения за которых принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Киевские управленцы должны уйти, «кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно», считает политик.

    Он также сообщил, что сейчас Россия сосредоточена на том, чтобы одержать победу в конфликте в этом году.

    «На этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет – это вопрос, который будет решен как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие», – сказал Медведев.

    Ранее Медведев раскрыл «не очень хитрый ход» Запада на Украине.

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    21 февраля 2024, 21:03 • Новости дня
    «Игры будущего» стали важным элементом спортивного суверенитета России

    Чемпионы мира рассказали о методах достижения Россией спортивного суверенитета

    «Игры будущего» стали важным элементом спортивного суверенитета России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Суверенитет России состоит из нескольких аспектов. И спортивный суверенитет в этом контексте тоже значим. Одна из его задач заключается в том, чтобы создавать новые форматы и соревнования, которые будут чисты и справедливы. Таким форматом являются открывшиеся во вторник в Казани «Игры будущего», заявили спортсмены и эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: «Как Россия защищает свой суверенитет».

    Для России крайне важен суверенитет в области спорта и всего, что с ним связано, заметил Сергей Карякин, гроссмейстер, двукратный победитель командного чемпионата мира по шахматам в составе команды России, сопредседатель «Ассоциации студенческих спортивных клубов России». «Я считаю, что мы на пороге больших изменений, нам нужно выбрать правильную линию поведения, формат БРИКС – ответ на этот запрос. Потому что объединение – это огромное количество иностранных спортсменов из дружественных стран», – пояснил он.

    «Также нам сейчас важно развивать спорт внутри России, поддерживать стремление детей к спорту. Например, по всей стране открываются шахматные клубы, где будут бесплатно проходить занятия и турниры. Наша страна всегда исходила из принципа, что спорт должен объединять. И мы все объединены вокруг нашего лидера, который отстаивает суверенитет в глобальном смысле слова, а мы поддерживаем суверенитет в спорте», – указал шахматист.

    И «Игры будущего», стартующие в Казани, – один из показателей достижения Россией спортивного суверенитета, добавила Светлана Журова, чемпионка мира и Олимпиады, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам. В состязаниях за 14 дней примут участие около 2 тыс. спортсменов из более чем 100 стран мира.

    «Это уникальный формат международных соревнований. Состязания объединят на одной площадке как киберспорт, так и спорт классический. Россия открывает возможности для огромного числа молодых ребят, в том числе для тех, у кого не получилось в спорте высоких достижений.

    Это возможность продлить спортивную жизнь», – пояснила депутат. – «Наша задача как раз заключается в том, чтобы создавать новые форматы, другие игры, другие соревнования, которые будут чисты, справедливы и по понятным правилам».

    В целом сегодня приходится говорить о нескольких аспектах суверенитета, пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «Это государственный, территориальный, экономический, культурный и информационный аспекты. Многие заявляют тему суверенитета с точки зрения восстановления справедливости как базовой ценности, как справедливого мироустройства. Специальная военная операция не просто должна защитить наш суверенитет, но надолго обеспечить необходимый уровень безопасности», – пояснил он. –

    «Суверенитет – это неделимое понятие. Он либо есть, либо его нет. Мы должны учитывать суверенитет, наши интересы, наши риски, у нас есть долгосрочное представление обо всех этих вещах».

    «Мы наблюдаем сегодня очередной вал претензий со стороны Запада, цель которых – делигитимация, попытки дискредитировать власть в нашей стране, развести общество и власть. Но эти попытки бесплодны и не способны привести к серьезным общественным потрясениям», – считает Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа. По его словам, ценность суверенитета для России абсолютна, и достижение независимости нашей страны в разных сферах – это первоочередная и стратегическая задача, поставленная президентом, которая отвечает главному общественному запросу.

    «Мы видели, как против России были введены беспрецедентные экономические санкции. Но вместе с тем весь мир признает – наша экономика растет и развивается. Против России была развернута экономическая война с попыткой блицкрига, но попытка эта провалилась. Россия адаптировалась, перестроилась», – напомнил Вячеслав Сутырин, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук. Но успешные действия России разрушают попытки Запада установить глобальную монополию и в военно-политическом плане. «У России есть полный цикл производства современных вооружений, воля, решимость отстаивать свои цели. В стратегическом плане у нас выстроена хорошая работа», – добавил эксперт.

    «Мы часто слышим о многополярном и однополярном мирах. За счет чего обеспечивается доминирование? За счет технологического преимущества, что подтверждают и исторические примеры. Технологическое неравенство – база для неоколониализма. Поэтому обеспечение технологического суверенитета является ключевой задачей России на ближайшее время», – подчеркнул политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. Спикер напомнил, что Россию уже пытались ограничить в доступе к технологиям: «Развитие науки и технологий – важнейший элемент национальной конкурентоспособности России как государства и фундамент технологического суверенитета. Поэтому Владимир Путин уделяет особенное внимание этому вопросу».

    Отдельного упоминания заслуживает культурный суверенитет нашей страны, отметил Данилин. «В последнее время часто используется термин «культура отмены». Однако это следовало бы назвать отменой нашей культуры на Западе, легализацией русофобии, культурного нацизма», – считает спикер. – «Кино, музыка, литература и иные формы творчества, которые формируют самосознание и национальную идентичность, основанную на культуре, традициях и истории нашей страны, – все это находится под ударом. Перед нами стоит важнейшая задача защитить культурный суверенитет, который в том числе входит в Стратегию национальной безопасности.

    Запад боится того, что Россия предлагает альтернативу, продвигает свое культурное предложение, которое поддерживают и другие страны».

    «Суверенитет состоит не в признании того, что мы в мире одни или мы от всех защищаемся. Вопрос в том, кто определяет ценности, стратегию – мы сами или кто-то это делает за нас? Россия открыта к диалогу со всем миром, но в этом диалоге мы хотим сами определять свои цели и интересы, хотим вести этот диалог на равных», – заключил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    Ранее Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии диджитал-турнира «Игры будущего» в Казани. «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал президент России. «Игры будущего» являются даром России мировой спортивной семье, они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов, подчеркнул российский лидер. Он назвал «Игры будущего» уникальной историей для мирового спорта и подчеркнул, что эта история начинается в России.

    Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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    21 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин передал главному командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный».

    Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами – главном храме Воздушно-космических сил, передает ТАСС.

    Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.

    В 2019 году Путин пожертвовал средства на создание современного образа «Спаса Нерукотворного», которому был присвоен статус главной иконы Вооруженных сил России.

    Кроме того, глава государства не раз дарил списки с образа различным воинским подразделениям. Так, весной прошлого года он привез копии старинной иконы военным в Луганской народной республике и Херсонской области.

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    21 февраля 2024, 12:31 • Новости дня
    Отправление средств за границу через Qiwi стало невозможным

    Стало невозможным отправление средств за границу через принадлежащую Qiwi платежную систему Contact

    Tекст: Александра Юдина

    Принадлежащая группе Qiwi платежная система Contact, позволяющая проводить переводы за границу, перестала работать в нормальном режиме после отзыва Банком России лицензии.

    Так, при попытке отправить перевод происходит «неизвестная ошибка сервера», при этом сервис предлагает обновить страницу, однако это не помогает, передает ТАСС.

    Также стало известно, что сервис Qiwi после отзыва лицензии у Qiwi Банка начал блокировать пополнение кошельков, но пока дает вывести средства. Также сервис еще разрешает заводить новый кошелек, передает РИА «Новости».

    Как следует из данных Мосбиржи, начинается дискретный аукцион по распискам Qiwi после их падения более чем на 20%.

    «По данным на 10:11 котировки акций холдинга снижались на 24,74% – до 362 рублей за бумагу», – информирует торговая площадка.

    Ранее ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у Qiwi Банка в связи с тем, что занимавшая 89-ю строчку в российской банковской системе по величине активов кредитная организация допускала нарушения законов и нормативных актов Банка России.

    Группа Qiwi завершила сделку по продаже российских активов.

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