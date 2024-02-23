Возгорание камыша на месте падения БПЛА на Кубани полностью ликвидировано

«Игры будущего» стали важным элементом спортивного суверенитета России

Чемпионы мира рассказали о методах достижения Россией спортивного суверенитета

Tекст: Олег Исайченко

Для России крайне важен суверенитет в области спорта и всего, что с ним связано, заметил Сергей Карякин, гроссмейстер, двукратный победитель командного чемпионата мира по шахматам в составе команды России, сопредседатель «Ассоциации студенческих спортивных клубов России». «Я считаю, что мы на пороге больших изменений, нам нужно выбрать правильную линию поведения, формат БРИКС – ответ на этот запрос. Потому что объединение – это огромное количество иностранных спортсменов из дружественных стран», – пояснил он.

«Также нам сейчас важно развивать спорт внутри России, поддерживать стремление детей к спорту. Например, по всей стране открываются шахматные клубы, где будут бесплатно проходить занятия и турниры. Наша страна всегда исходила из принципа, что спорт должен объединять. И мы все объединены вокруг нашего лидера, который отстаивает суверенитет в глобальном смысле слова, а мы поддерживаем суверенитет в спорте», – указал шахматист.

И «Игры будущего», стартующие в Казани, – один из показателей достижения Россией спортивного суверенитета, добавила Светлана Журова, чемпионка мира и Олимпиады, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам. В состязаниях за 14 дней примут участие около 2 тыс. спортсменов из более чем 100 стран мира.

«Это уникальный формат международных соревнований. Состязания объединят на одной площадке как киберспорт, так и спорт классический. Россия открывает возможности для огромного числа молодых ребят, в том числе для тех, у кого не получилось в спорте высоких достижений.

Это возможность продлить спортивную жизнь», – пояснила депутат. – «Наша задача как раз заключается в том, чтобы создавать новые форматы, другие игры, другие соревнования, которые будут чисты, справедливы и по понятным правилам».

В целом сегодня приходится говорить о нескольких аспектах суверенитета, пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «Это государственный, территориальный, экономический, культурный и информационный аспекты. Многие заявляют тему суверенитета с точки зрения восстановления справедливости как базовой ценности, как справедливого мироустройства. Специальная военная операция не просто должна защитить наш суверенитет, но надолго обеспечить необходимый уровень безопасности», – пояснил он. –

«Суверенитет – это неделимое понятие. Он либо есть, либо его нет. Мы должны учитывать суверенитет, наши интересы, наши риски, у нас есть долгосрочное представление обо всех этих вещах».

«Мы наблюдаем сегодня очередной вал претензий со стороны Запада, цель которых – делигитимация, попытки дискредитировать власть в нашей стране, развести общество и власть. Но эти попытки бесплодны и не способны привести к серьезным общественным потрясениям», – считает Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа. По его словам, ценность суверенитета для России абсолютна, и достижение независимости нашей страны в разных сферах – это первоочередная и стратегическая задача, поставленная президентом, которая отвечает главному общественному запросу.

«Мы видели, как против России были введены беспрецедентные экономические санкции. Но вместе с тем весь мир признает – наша экономика растет и развивается. Против России была развернута экономическая война с попыткой блицкрига, но попытка эта провалилась. Россия адаптировалась, перестроилась», – напомнил Вячеслав Сутырин, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук. Но успешные действия России разрушают попытки Запада установить глобальную монополию и в военно-политическом плане. «У России есть полный цикл производства современных вооружений, воля, решимость отстаивать свои цели. В стратегическом плане у нас выстроена хорошая работа», – добавил эксперт.

«Мы часто слышим о многополярном и однополярном мирах. За счет чего обеспечивается доминирование? За счет технологического преимущества, что подтверждают и исторические примеры. Технологическое неравенство – база для неоколониализма. Поэтому обеспечение технологического суверенитета является ключевой задачей России на ближайшее время», – подчеркнул политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. Спикер напомнил, что Россию уже пытались ограничить в доступе к технологиям: «Развитие науки и технологий – важнейший элемент национальной конкурентоспособности России как государства и фундамент технологического суверенитета. Поэтому Владимир Путин уделяет особенное внимание этому вопросу».

Отдельного упоминания заслуживает культурный суверенитет нашей страны, отметил Данилин. «В последнее время часто используется термин «культура отмены». Однако это следовало бы назвать отменой нашей культуры на Западе, легализацией русофобии, культурного нацизма», – считает спикер. – «Кино, музыка, литература и иные формы творчества, которые формируют самосознание и национальную идентичность, основанную на культуре, традициях и истории нашей страны, – все это находится под ударом. Перед нами стоит важнейшая задача защитить культурный суверенитет, который в том числе входит в Стратегию национальной безопасности.

Запад боится того, что Россия предлагает альтернативу, продвигает свое культурное предложение, которое поддерживают и другие страны».

«Суверенитет состоит не в признании того, что мы в мире одни или мы от всех защищаемся. Вопрос в том, кто определяет ценности, стратегию – мы сами или кто-то это делает за нас? Россия открыта к диалогу со всем миром, но в этом диалоге мы хотим сами определять свои цели и интересы, хотим вести этот диалог на равных», – заключил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии диджитал-турнира «Игры будущего» в Казани. «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал президент России. «Игры будущего» являются даром России мировой спортивной семье, они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов, подчеркнул российский лидер. Он назвал «Игры будущего» уникальной историей для мирового спорта и подчеркнул, что эта история начинается в России.

Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.