В Тульской области сбили третий беспилотник за сутки

Tекст: Денис Тельманов

«В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия. Также подразделения ПВО Минобороны России продолжают боевое дежурство.

Ранее сообщалось, что Тульские власти сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.