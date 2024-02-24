Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.4 комментария
В Тульской области сбили третий беспилотник за сутки
В Тульской области сбит третий за сутки беспилотник, сообщила пресс-служба областного министерства по региональной безопасности.
«В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия. Также подразделения ПВО Минобороны России продолжают боевое дежурство.
Ранее сообщалось, что Тульские власти сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.