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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    12 комментариев
    24 февраля 2024, 06:30 • Новости дня

    В Тульской области сбили третий беспилотник за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тульской области сбит третий за сутки беспилотник, сообщила пресс-служба областного министерства по региональной безопасности.

    «В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражен третий БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия. Также подразделения ПВО Минобороны России продолжают боевое дежурство.

    Ранее сообщалось, что Тульские власти сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

    21 февраля 2024, 13:36 • Новости дня
    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М
    @ Искандер Асабаев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

    Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады России, передает ТАСС.

    В кабину одного из самолетов – за штурвал – Путин поднялся лично. Там он провел около десяти минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. «[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых.


    Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Напомним, Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России. Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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    21 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО

    Путин: ВС России добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС

    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент Владимир Путин.

    «Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

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    22 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска очередную партию модернизированных БМП-1 «Басурманин», сообщили в его пресс-службе.

    Согласно сообщению пресс-службы, Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Там добавили, что во время ремонта были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы машин, передает ТАСС.

    Как отметили в холдинге, машины прошли все виды испытаний, в результате модернизации машины улучшили  боевые возможности.

    Напомним, во вторник «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) поставил в войска первую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3.

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    21 февраля 2024, 08:20 • Новости дня
    В зоне СВО вручили награды отличившимся в Авдеевке

    Минобороны: Герасимов вручил в зоне СВО госнаграды отличившимся в Авдеевке

    В зоне СВО вручили награды отличившимся в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки.

    Замминистра поблагодарил военных за доблесть и мужество, проявленные в бою, передает ТАСС.

    Кроме того, Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой «Центр» и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий на Авдеевском направлении.

    Напомним, ранее замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    23 февраля 2024, 23:39 • Новости дня
    Возгорание камыша на месте падения БПЛА на Кубани полностью ликвидировано

    Пожар на месте падения летательного аппарата на Кубани полностью ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожарные полностью потушили камыш, загоревшийся после падения летательного аппарата в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

    Отмечается, что площадь возгорания в районе хутора Трудовая Армения достигла 2,5 кв. м., а в 20:50 мск оно было локализовано, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров.

    Никто не пострадал, угроз жилым домам не было.

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    21 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин передал главному командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный».

    Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами – главном храме Воздушно-космических сил, передает ТАСС.

    Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.

    В 2019 году Путин пожертвовал средства на создание современного образа «Спаса Нерукотворного», которому был присвоен статус главной иконы Вооруженных сил России.

    Кроме того, глава государства не раз дарил списки с образа различным воинским подразделениям. Так, весной прошлого года он привез копии старинной иконы военным в Луганской народной республике и Херсонской области.

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    22 февраля 2024, 10:45 • Новости дня
    BrahMos Aerospace решило подписать контракт с Минобороны Индии на поставку ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace в начале марта подпишет контракт с Минобороны Индии на поставку более 200 сверхзвуковых крылатых ракет увеличенной дальности BrahMos военно-морским силам республики, сообщил правительственный источник в Нью-Дели.

    Как сообщил источник ТАСС, сделка одобрена, контракт будет подписан в начале марта. По его словам, правительственный комитет по безопасности одобрил выделение средства 190 млрд индийских рупий (около 2,3 млрд долларов) на закупку ракет BrahMos для ВМС Индии.

    Ранее управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospaсe Атул Динкар Ране заявил, что усилия, предпринимаемые странами Запада, не смогут остановить партнерство России и Индии в области обороны.

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    24 февраля 2024, 04:14 • Новости дня
    В Липецкой области загорелся металлургический комбинат

    В Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на металлургический комбинат, где начался пожар

    В Липецкой области загорелся металлургический комбинат
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где в субботу ночью начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    «Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», – подчеркнул губернатор, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров. Через несколько часов пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.

    Пострадавших в результате инцидента нет.


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    22 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    Медведев заявил об увеличении производства снарядов на 1000–1500%

    Tекст: Ольга Иванова

    Производство снарядов, бомб и ракет увеличилось на 1000–1500%, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, это позволяет активно их применять в боевой работе и добиваться результата, передает ТАСС.

    Также Медведев рассказал, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за полтора года добился паритета по беспилотникам в зоне СВО.

    Он рассказал, что «сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами – разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают». По его словам, «все это тоже поставлено на поток».

    Медведев добавил, что оборонщики сумели нарастить поставки бронетехники в войска до максимальных объемов.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо максимально активизировать процесс модернизации боевых систем, применяемых в СВО.

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    22 февраля 2024, 13:10 • Новости дня
    Медведев назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский танк Т-90М «Прорыв» – лучший танк в мире, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Танк Т-90М «Прорыв» в числе танков, которые «блестяще себя зарекомендовали в период СВО», заявил Медведев, передает ТАСС.

    Он добавил, что президент Владимир Путин назвал эту машину лучшим танком в мире, и пояснил, что разделяет это мнение.

    Также зампред СБ отметил, что Россия продолжит работать над обороной и после окончания спецоперации. Это необходимо, чтобы «все понимали, у нас запас очень прочный, и ни у кого даже в мыслях не было посягать на наши интересы».

    Медведев отметил, что российская военная техника будет пользоваться еще большим спросом на мировых рынках.

    Ранее Путин назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире.

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    23 февраля 2024, 14:29 • Новости дня
    Шойгу и Собянин осмотрели отреставрированное здание Московского военного округа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Сергей Шойгу и глава Москвы Сергей Собянин провели осмотр исторического здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной после реставрации.

    В этом здании работало множество знаменитых людей, заявил Собянин, передает ТАСС.

    Шойгу подчеркнул, что при восстановлении строения сделана большая работа, и выразил благодарность за возрождение здания Московского военного округа.

    Мэр Москвы отметил, что уже подписан акт об окончании реставрации и реконструкции здания и о его передаче.

    Московский военный округ создали в 1864 году. Площадь исторического здания составляет 15,7 тыс. кв. метров, его возвели в 1778-1780 годах.

    Между тем Минобороны сообщило, что сейчас формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования округа в историческом здании.

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    23 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли районы Донецка из натовской артиллерии

    Украинские войска обстреляли районы Донецка из артиллерии калибра НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Обстрелы были зафиксированы в 18:00, 18:35 и 21:35 мск, стрельба велась из населенных пунктов Кураховка, Желанное Первое и Карловка. ВСУ целились по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО, в частности такими снарядами стреляют американские дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

    Ранее американский журналист Патрик Ланкастер рассказал, что Киев применяет американское оружие против мирного населения России. По его словам, украинские силы нанесли удары по гражданским объектам в Донецке американскими 155-мм артиллерийскими снарядами и ракетами HIMARS.

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    22 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    Россия и Белоруссия захотели создать общую программу вооружений

    Глава МО Белоруссии Хренин: Москва и Минск захотели создать общую программу вооружений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и белорусская стороны изучают возможность создания совместной государственной программы обороны, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Страны взаимно дополняют друг друга в сфере военно-промышленного комплекса, на последней совместной коллегии двух министерств обороны прозвучало предложение о совместном плане госпрограммы вооружений, сказал Хренин в интервью «России 24», передает ТАСС.

    Глава белорусского оборонного ведомства пояснил, что это станет следующей ступенью в развитии взаимодействия России и Белоруссии в военном и техническом сотрудничестве.

    Также он анонсировал учения региональной группировки войск России и Белоруссии на белорусской территории в 2025 году.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

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    24 февраля 2024, 06:35 • Новости дня
    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink

    Российские военные обнаружили на Авдеевском коксохимическом заводе командный пункт ВСУ с системой Starlink

    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил в ходе обследования бывшего командного пункта ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе обнаружили терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который в панике бросили украинские военные.

    Терминал компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, запечатлен на видео, распространенном Миноброны России.

    «Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», – говорит на видео командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Starlink использовался в том числе для управления беспилотниками.

    Помимо этого, в ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила более 30 квадратных километров. Противник потерял в ходе боев более 1,5 тыс. военнослужащих.

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    22 февраля 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: В России испокон веков ценят защитников Отечества

    Tекст: Ольга Никитина

    Россияне всегда уважали и продолжают уважать защитников Отечества – героических, мужественных, готовых пожертвовать собой ради Родины, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства упомянул об этом, поздравляя казанское танковое училище со 105-летием.

    «Завтра (23 февраля – прим. ВЗГЛЯД) у нас день праздничный для всех военнослужащих. Да и для всей страны. Потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества. Ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей», – сказал он на церемонии открытия социальных объектов в Казани, передает ТАСС.

    Глава государства также поздравил личный состав и выпускников Казанского танкового училища со 105-летием учебного заведения. «Училища такого рода, как в Казани, являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации. Ваши выпускники проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции. И я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища», – сказал президент.

    Путин добавил, что ему особенно приятно озвучивать такое поздравление в преддверии Дня защитника Отечества.

    За годы существования танкового училища в Казани больше 70 его выпускников удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 20 стали Героями России. В их числе – начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Больше 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами.

    Накануне Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) России с предстоящим Днем защитника Отечества, назвав этот праздник народным.

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