Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
Тульские власти сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике
Власти Тульской области сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике
Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Тульской областью, сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.
«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены два БПЛА над Тульской областью», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ПВО сбила украинский беспилотник над Тульской областью. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был применен ВСУ по объектам на территории России, его удалось уничтожить около 23:15 в пятницу.