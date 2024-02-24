Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
Украинский беспилотник сбили над Тульской областью
Российские военные сбили украинский беспилотник над Тульской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Тульской областью, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был применен ВСУ по объектам на территории России, его удалось сбить около 23:15 в пятницу.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», – приводит сообщение российского военного ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Летательный аппарат был уничтожен в 21:30 мск.