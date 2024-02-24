Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.5 комментариев
В Германии предложили изменить написание Киева
В МИД Германии изменил транслитерацию столицы Украины с Kiew на Kyjiw
МИД Германии изменил транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw, сообщили в ведомстве.
Уточняется, что новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы, передает РИА «Новости».
Как отметили в германском ведомстве, это будет касаться веб-сайтов и вывесок посольства.
Напомним, в 2019 году совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и принял решение заменить официальное название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» (произносится как «Кыив») в международной базе.
В Росреестре заявляли, что решение США о переименовании Киева не является обязательным для исполнения в других странах.