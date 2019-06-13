В России отреагировали на смену написания Киева в США

В Росреестре заявили, что решение совета США по географическим названиям о переименовании Киева не является обязательным для исполнения в других странах.

«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России. В Российских картографических произведениях и изданиях наименование города, как «Киев», употребляется в соответствии с российским законодательством», – сообщили в Росреестре РИА «Новости».

В ведомстве также отметили, что украинская картографическая служба начиная с 2016 года перестала принимать участие в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ.

При этом в Роскартографии отметили, что в решении США нет ничего необычного. Там пояснили, что на украинском языке уже давно пишется «Киiв» (по-русски звучит Кыив), в русской транскрипции принято писать «Киев».

До последнего времени при английской транскрипции за основу было принято русское написание: Киев – Кiev. Сейчас Украина решила при английской транскрипции за основу взять украинское написание: Киiв –Kyiv.

Ранее совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и принял решение заменить официальное название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» (произносится как «Кыив») в международной базе.