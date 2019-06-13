США решили изменить написание Киева

Американский совет по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия украинской столицы Киева, сообщили в пресс-службе посольства Украины в Вашингтоне.

В сообщении диппредставительства в Facebook говорится, что совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и принял решение заменить официальное название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» (произносится как «Кыив») в международной базе.

Изменения в международную базу внесут с 17 июня.

Украинская сторона отметила, что принятое Соединенными Штатами решение имеет важное значение для изменения написания украинской столицы во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.

Ранее министерство иностранных дел Украины запустило кампанию в сети, целью которой является научить западных журналистов правильно писать название украинской столицы Kyiv, а не Kiev. Сообщение сопровождалось хэштегом #KyivNotKiev («Кыив не Киев»).

В конце прошлого года украинские интернет-пользователи обругали Илона Маска за неверное, с их точки зрения, написание названия Киева.