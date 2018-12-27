Украинцы отругали Маска за «неправильно» написанное слово «Киев»

Украинские пользователи Twitter потребовали от Илона Маска писать название города Киева в украинской транскрипции.

В своем Twitter Маск сообщал о появлении зарядок для электромобиля Tesla в городе «Kiev».

Пользователи интересовались у Маска причинами такого написания названия столицы Украины и указывали на допущенную «ошибку»: «Kyiv!!!!», «Kyiv not Kiev», «It's Kyiv, not Kiev. Thanks!».

Напомним, по-украински название древнего русского города пишется как Київ.

Ранее министерство иностранных дел Украины запустило кампанию в сети, целью которой является научить западных журналистов правильно писать название украинской столицы Kyiv, а не Kiev. В ведомстве заявили, что все сообщения с «неправильным» названием столицы будут подписаны тегом #KyivNotKiev.

It's Kyiv, not Kiev. Thanks! — Belisarius Cawliashvili 12th (@Dodge_from_UA) 26 декабря 2018 г.





Kyiv! !!! — Щасливий Ворзель (@huvorzel1) 26 декабря 2018 г.

Киевские власти давно пытаются добиться изменений в английском языке. Так, недавно их возмутил президент США Дональд Трамп, который, говоря об Украине на встрече с президентом страны Петром Порошенко, использовал определенный артикль «the», тогда как ранее в Киеве просили использовать название государства без артикля.

В английском языке принято использовать артикль the рядом с названием Ukraine, однако после обретения независимости представители Киева настойчиво просили этот артикль убрать.