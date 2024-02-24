Американский сенатор заявил, что на украинский конфликт США израсходовали десятилетний запас оружия

Tекст: Денис Тельманов

«Нам нужно производить больше собственного оружия. Но они (администрация США — прим. ТАСС) поставили нас в положение, при котором мы не можем производить достаточно. Они хотят, чтобы мы отправляли все критически важное оружие за границу», – приводит слова сенатора ТАСС.

Он подчеркнул. что если «не дай бог, возникнет прямая угроза американской территории», у штатов больше «нет оружия, чтобы обеспечивать свою национальную безопасность».

«Давайте сосредоточимся на наших собственных проблемах», – призвал Вэнс.

Он также выразил удивление позицией американских законодателей, которых «больше волнует конфликт за 6 тыс. миль [от США]», а не кризис на границе с Мексикой. По его мнению, такие члены Конгресса «занимаются не тем делом».

Ранее военнослужащие украинской армии заявили, что поддерживают идею 45-го президента США Дональда Трампа, желающего остановить боевые действия на Украине, поскольку ВСУ терпят большие потери, а в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад.